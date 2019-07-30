Сальников надеется, что российских пловцов после ЧМ начнут узнавать на улицах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников надеется, что благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Кванджу пловцов сборной страны станут узнавать на улицах. Об этом он рассказал во вторник во время пресс-конференции, посвященной итогам турнира.

Российские пловцы на чемпионате мира, который прошел в Южной Корее с 12 по 28 июля, завоевали рекордные для себя 16 наград: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

"У нас не игровой вид спорта, где любой чих моментально распространяется, чему мы даже немного завидуем. Но последние две недели все внимание было приковано к чемпионату, что, надеюсь, приведет к тому, что наших спортсменов начнут узнавать на улицах", - сказал Сальников.

"Результат хороший, мы никогда не прогнозируем точного количества медалей, но всегда надеемся на максимально возможный результат. На 80 процентов наши ожидания оправдались", - отметил глава федерации.

Чемпионами мира стали Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, который на дистанции 200 м брассом победил с мировым рекордом.