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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сальников надеется, что российских пловцов после ЧМ начнут узнавать на улицах

Российские пловцы на чемпионате мира завоевали рекордные для себя 16 наград
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников надеется, что благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Кванджу пловцов сборной страны станут узнавать на улицах. Об этом он рассказал во вторник во время пресс-конференции, посвященной итогам турнира.

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Российские пловцы на чемпионате мира, который прошел в Южной Корее с 12 по 28 июля, завоевали рекордные для себя 16 наград: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

"У нас не игровой вид спорта, где любой чих моментально распространяется, чему мы даже немного завидуем. Но последние две недели все внимание было приковано к чемпионату, что, надеюсь, приведет к тому, что наших спортсменов начнут узнавать на улицах", - сказал Сальников.
"Результат хороший, мы никогда не прогнозируем точного количества медалей, но всегда надеемся на максимально возможный результат. На 80 процентов наши ожидания оправдались", - отметил глава федерации.

Чемпионами мира стали Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, который на дистанции 200 м брассом победил с мировым рекордом.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
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