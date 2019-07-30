Главный тренер сборной РФ по плаванию Чепик признался, что у него нет эйфории после ЧМ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что несмотря на рекордное число медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, эйфории по поводу выступления команды у него нет. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, посвященной окончанию турнира.

Сборная России на чемпионате мира, который прошел в Южной Корее с 12 по 28 июля, завоевала рекордные для себя 16 наград: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых.

"Чемпионат мира оставил состояние глубокого удовлетворения, но эйфории нет. Мы понимаем, что впереди самый трудный участок пути, к которому приковано наибольшее внимание, и тут главное не ошибиться и не потерять спортсменов, что иногда случается", - сказал Чепик, имея в виду стартующие через год Олимпийские игры в Токио.

"Одного года мало, лучше бы иметь в запасе полтора, а еще лучше - два года. Но есть надежда, что за один год мы добавим [к сборной] одного-двух человек. Надеюсь, что потери будут минимальными и в Токио мы приедем в хорошей форме и с хорошим составом", - добавил он.

Чемпионами мира стали Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, который на дистанции 200 м брассом победил с мировым рекордом.