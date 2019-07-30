Президент "Оренбурга" попросит РФС не назначать судью Карасева на матчи клуба

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство клуба "Оренбург" направит жалобу в Российский футбольный союз (РФС) по поводу работы судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита", а также попросит организацию не назначать этого арбитра на игры команды. Об этом ТАСС сообщил президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

Игра проходила в Оренбурге 28 июля и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". В начале второго тайма Карасев назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард гостей Артем Дзюба. 11-метровый был назначен из-за того, что мяч попал в руку защитнику оренбуржцев Савелию Козлову после удара игрока гостей Дениса Терентьева. Это решение, как и похожий момент в штрафной противоположной команды на 83-й минуте, после которого пенальти не был назначен, вызвало немало обсуждений.

"Решение принято, направляем жалобу в РФС. Пусть прокомментируют нам, почему такой профессиональный, с моей точки зрения, арбитр, у которого есть опыт международных матчей, вдруг допускает такие непрофессиональные ошибки. Мы не просто направляем жалобу, а просим разобраться и прокомментировать ошибки. Также хотим попросить, чтобы впредь на матчи "Оренбурга" этого судью не назначали", - заявил Кияев, не став прогнозировать сроки вынесения решения по обращению его клуба.

В понедельник Кияев заявил ТАСС о том, что "Оренбург" планирует подать жалобу на судейство Карасева в матче против "Зенита". На следующий день руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил о том, что рефери за две грубые ошибки была снижена оценка.

"Есть процедура и время, в течение которого обращение должно быть рассмотрено и получен ответ. Поправить что-либо уже невозможно, так что мы относимся к этому спокойно", - сказал Кияев, не став оценивать шансы на то, что Карасев больше не получит назначение на матчи его клуба. В заключение он добавил: "Нам бы очень этого хотелось".