Судьи снова в центре внимания. Арбитры РПЛ продолжают допускать результативные ошибки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев стал самой обсуждаемой персоной после игры, так как допустил грубые ошибки, которые повлияли на результат. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) во вторник указал на эти ошибки и снизил оценку Карасева за работу.

"Зенит" в воскресенье в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 2:0, однако результат мог быть иным, если бы Карасев ошибочно не назначил пенальти в начале второго тайма в ворота хозяев, который реализовал Артем Дзюба, удвоив преимущество своей команды. По мнению руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, судья не должен был указывать на точку в том эпизоде. Также Карасев лишил "Оренбург" возможности размочить счет в концовке встречи, не назначив 11-метровый, после того как мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной площади. Судейство Карасева вызвало вопросы не только у Егорова. Как сообщил ТАСС президент "Оренбурга" Владимир Кияев, клуб намерен обратиться в РФС с жалобой на несколько решений Карасева. "На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к "Оренбургу", в матче это было очевидно. Судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги", - сказал Кияев. В другом матче третьего тура "Спартак" в гостях проиграл новичку РПЛ "Тамбову" со счетом 0:2, при этом счет мог быть и крупнее. Егоров отметил, что главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" на 25-й минуте встречи, после того как бразилец Фернандо сыграл рукой в своей штрафной. Немало обсуждений вызвал первый забитый мяч в игре, но глава департамента судейства согласился с решением судейской бригады. "При подаче штрафного один из игроков "Тамбова" находился за линией офсайда. Во второй фазе атаки, когда игрок "Спартака" коснулся мяча, Гогуа уже не находился за линией офсайда. Главный арбитр был абсолютно прав, засчитав гол в пользу "Тамбова", - пояснил Егоров.

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В СМИ обсуждались и другие спорные судейские решения в матчах третьего тура, однако Егоров признал правоту коллег. Например, в игре "Рубин" - "Ахмат" (1:0) главный арбитр Сергей Иванов не назначил 11-метровый в ворота казанского клуба после того, как мяч попал в руку защитника "Рубина" Олега Данченко, который находился в своей штрафной площади. По мнению Егорова, судья верно расценил эпизод, так как защитник выполнял техническое действие, пытаясь ударить по мячу, и мяч рикошетом попал ему в руку, а за такое арбитры пенальти не назначают. Работа над ошибками Во всех трех матчах РПЛ с участием "Спартака" центром обсуждения становилась работа главного арбитра. После игры с "Сочи" (1:0) в первом туре от работы был отстранен арбитр Владимир Москалев, который неверно засчитал гол москвичей в концовке встречи, забитый с нарушением правил. Егоров сказал, что пока дата возвращения судьи к работе неизвестна, но отметил, что до его назначения на матч чемпионата России осталось недолго.

После игры второго тура "Ростов" - "Спартак" (2:2) судейство главного арбитра Кирилла Левникова вызвало серьезное недовольство ростовчан, клуб обратился к Егорову с просьбой разобрать спорные эпизоды, в которых арбитр, по мнению представителей "Ростова", принимал решения в пользу красно-белых. Работу Левникова оценивала экспертная комиссия, которую возглавляет его отец Николай Левников, однако он во избежание конфликта интересов не участвовал в обсуждении. В итоге Егоров признал, что Левников в матче принял два неверных решения. "На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Спартака" Зелимхану Бакаеву", - сказал он, подчеркнув, что в официальном письме "Ростова" в адрес РФС не было просьбы отстранить Левникова. Количество ошибок арбитров в первых трех турах вызывает тревогу у судейского департамента РФС. Егоров огорчен тем, что "грубые ошибки судей вызвали резонанс", так как арбитры не привыкли к такому вниманию. Департамент после каждого тура анализирует работу арбитров после матчей, обсуждает с судьями их ошибки, но, по словам Егорова, этого недостаточно. Департамент судейства РФС проводит работу над тем, чтобы количество ошибок судей в матчах РПЛ сводилось к нулю. "У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по мановению которой мы сможем исправить все ошибки. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем", - сказал он. VAR сократит количество ошибок Ключом к решению проблемы не всегда удачного судейства в российском чемпионате должна стать система видеоассистента рефери (VAR), которая дебютировала в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0) в воскресенье. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дважды воспользовался возможностью посмотреть повтор. В начале первого тайма мяч попал в руку защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова в штрафной площади, Безбородов, пересмотрев эпизод, принял решение не назначать 11-метровый. А единственный гол в матче был забит с пенальти, который назначили за нарушение, зафиксированное после подсказки видеоассистента и просмотра повтора.

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