Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с "Химками"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе клуба.

"Тимофей только что подписал контракт, который рассчитан на один год", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Мозгов ранее выступал за "Химки" в период с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м - во время локаута в НБА. В составе подмосковного клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз - бронзовым, также он помог команде завоевать Кубок России в 2008 году.

В североамериканской баскетбольной лиге центровой играл с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн.

В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В настоящее время 33-летний баскетболист восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

В прошлом сезоне "Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ, где уступили в серии до трех побед московскому ЦСКА (0-3). В регулярном чемпионате Евролиги "Химки" заняли 13-е место и не смогли квалифицироваться в плей-офф.