Пошли ва-банк. Как летнее межсезонье поменяло расклад сил в НБА

Корреспондент ТАСС — о новой моде на рисковые решения, а также о том, кто разыграет титул в следующем сезоне

Своеобразный "прорыв" в лучшей баскетбольной лиге мира складывался из множества невидимых невооруженным глазом факторов, и каждый предыдущий шаг определял то, каким будет следующий. Итогом всему стало невероятное по силе землетрясение летом 2019-го, после которого уютный мир рядового любителя НБА перестал существовать. "Голден Стэйт" больше не фаворит, "Кливленд" летит в пропасть, а в борьбу за титул всерьез ввязываются извечные неудачники "Клипперс" и "Бруклин". Как это вообще возможно? Парадоксальные процессы, происходящие в лиге, тяжело осмыслить логически. Должно произойти что-то поистине необычное, грубо вмешивающееся в традиционный уклад вещей, чтобы консервативные менеджеры клубов лиги разом сошли с ума и принялись раздавать все свои активы для создания супердуэтов и призрачных шансов на чемпионство. В этой лиге, где системная работа превалирует над безрассудством, так не принято. Во всяком случае, так было раньше.

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Вероятно, коренной перелом произошел в Канаде. Прошлым летом генменеджер "Торонто" Масаи Уджири пошел ва-банк и обменял живой символ клуба защитника Демара Дерозана, у которого оставалось еще три года по контракту, и пик первого раунда в "Сан-Антонио" на истекающие соглашения самого ценного игрока финала 2014 года Кавая Леонарда и атакующего защитника Дэнни Грина. В Канаду Леонард приехал, пропустив почти весь прошлый сезон из-за хронических проблем с правым бедром. Кроме того, Кавай не любит холод и всегда хотел играть за команду из родного Лос-Анджелеса, так что его союз с "Торонто" априори не мог стать долгосрочным. "Рэпторз" отдали самое ценное, что у них было, за годичную аренду мучимого старыми болячками серого кардинала лиги и его верного оруженосца с трехочковыми бросками и защитой и смирились с тем, что после их ухода погрузятся в темные времена. Что было потом — всем хорошо известно. "Торонто" сломил "Голден Стэйт" и завоевал первый в истории титул чемпиона НБА, а Кавай получил второй приз MVP финала и ушел восвояси. Их риск оправдался, и это стало сигналом остальным клубам. Действуйте или проиграете. "Лейкерс" и "Клипперс". Война в Городе ангелов Быстрее всех тренд на сиюминутный успех уловили в "Лос-Анджелес Лейкерс". Прошлый сезон они начинали с одним из лучших игроков в истории баскетбола Леброном Джеймсом, окруженным молодыми и талантливыми ребятами. Первое время Король в несвойственной себе манере много играл без мяча, время от времени уходил в тень, чтобы дать минуты славы юным дарованиям. К зиме же он наигрался в ментора и захотел обменять их всех и доплатить сверху ценнейшими пиками первого раунда за одного-единственного игрока из "Нью-Орлеана" — тяжелого форварда Энтони Дэвиса. Зимой сделку провернуть не удалось, однако стороны договорились к лету. Говоря про все супердуэты лиги, нужно в первую очередь смотреть не на звездность игроков, а на их совместимость на паркете и вне его. Дэвис неоднократно называл Леброна своим кумиром детства, а Джеймс сразу после обмена выразил готовность отдать новобранцу свой 23-й игровой номер, под которым он выступал почти всю карьеру. Они уже давно поддерживают дружеские отношения, так что с взаимопониманием у них точно не будет проблем.

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В игровом же плане приобретение Дэвиса для "Лейкерс" сулит невероятные перспективы. Ему всего 26 лет, но он уже давно имеет неофициальный статус одного из самых совершенных игроков лиги. Он может ставить заслоны, убивать в защите, бросать из всех позиций, при необходимости пойдет толкаться под кольцом и помогать в розыгрыше. Его бесполезно "ловить" на разменах — он попросту слишком быстр, чтобы стать легкой добычей для юрких соперников с дриблингом. Дэвис опасен на обеих сторонах площадки, и это имеет решающее значение при игре с Леброном. В декабре Королю исполнится 35 лет, и ему жизненно необходим кто-то, кто разгрузит его хотя бы в регулярном чемпионате. Леброн будет снабжать Дэвиса передачами, а тот в ответ — делать все остальное. По функционалу и уровню взаимодействия дуэт Джеймс — Дэвис может стать своего рода реинкарнацией легендарной связки Джона Стоктона и Карла Мэлоуна. С единственной оговоркой — Леброн уже не сможет защищаться так же, как это делал Джон. Для решения оборонительных проблем Короля менеджмент "Лейкерс" выдал краткосрочные контракты ряду опытных ролевых игроков формации 3&D (трехочковый + защита), среди которых Дэнни Грин, Трой Дэниэлс, Эвери Брэдли и Куинн Кук. Позицию центрового укрепили некогда одним из лучших пятых номеров лиги Демаркусом Казинсом, который после разрыва ахиллова сухожилия так и не смог выйти на прежний уровень. Впервые за долгое время Леброн получил команду, максимально адаптированную под его игровые особенности, однако такая ориентированность на Джеймса ставит "Лейкерс" в уязвимое положение. Они лишились возможности работать на перспективу, и, если у них не сработает "канадский сценарий", команде придется очень туго. "Лос-Анджелес Клипперс" всегда были младшим невзрачным братом "Лейкерс". У них никогда не было не то что титулов — даже финалов Западной конференции. Им тяжелее было заманить к себе звездных игроков. В 2004 году они договорились о контракте с будущей легендой "Лейкерс" Коби Брайантом, но в последний момент он им отказал. И даже самый знаковый трансфер "Клипперс" в новейшей истории — обмен Криса Пола в 2011-м — случился лишь потому, что сделку с переходом звездного разыгрывающего в "Лейкерс" остановила лига.

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Этим летом все переменилось. Кавай тянул с выбором новой команды дольше всех. Его уговаривал и Леброн, у которого тогда еще оставалось место в платежке для третьей звезды, и "Торонто", отчаянно цеплявшийся за магию прошлого сезона, но он выбрал "Клипперс". А уже через некоторое время стало известно, что руководство "парусников" решило подарить своему новому лидеру вторую звезду и привезло из "Оклахомы" легкого форварда Пола Джорджа, заплатив за него двумя своими игроками и мешком драфт-пиков. Сразу после этого букмекеры, доселе считавшие фаворитами сезона "Лейкерс", изменили свои прогнозы в пользу их младшего брата. Как и в случае с "Торонто", Кавай пришел в "Клипперс" фактически на все готовое. У них уже была сформированная команда, состоящая из блистательных ролевых игроков и ведомая одним из величайших тренеров лиги Доком Риверсом. Им не хватало лишь звезды, готовой доминировать над соперником не только физически, но и ментально. Кавай нужен "Клипперс" в первую очередь как гарант спокойствия. Его хладнокровие и способность решать концовки матчей в свою пользу позволят ролевикам "парусников" расправить крылья и избавиться от груза ответственности. В отличие от "Лейкерс", "Клипперс" не будут требовать от своих звезд полной выкладки в каждом матче, так как у них хватит глубины состава для решения задач малой кровью по крайней мере на уровне регулярного чемпионата. Вопрос совместимости Кавая и Джорджа в одной команде до сих пор остается открытым. Во многом из-за того, что они в сущности однотипны. Риверсу предстоит решить задачу по максимально эффективному использованию двух своих звездных новобранцев, причем сделать это желательно как можно скорее. Ведь уже через два года Кавай и Джордж снова выйдут на рынок свободных агентов. "Бостон" унизил "Бруклин" в 2013-м. Но "Нетс" всех переиграли Шесть лет назад "Бруклин" погрузился во мрак. Хитрющий генменеджер "Бостона" Денни Эйндж предложил им своих легендарных игроков Кевина Гарнетта и Пола Пирса. Звездные имена, славное прошлое, сразу два образца чемпионской ДНК. Ну и что, что обоим уже за 35? Цена вопроса — всего-то три пика первого раунда и набор ролевиков. Стороны ударили по рукам, и в следующие несколько лет клуб под завязку забил свою платежную ведомость, не получив взамен ничего дельного. Через два года "Нетс" располагали недееспособным составом и не могли претендовать на высокие места в своей конференции, а на драфте за них выбирал "Бостон".

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Казалось, что из этой ямы "Бруклин" не выберется никогда, но со временем клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова начал потихоньку оживать. К нынешнему межсезонью у них уже была неплохая команда уровня восьмерки сильнейших на Востоке, при этом офису "Нетс" удалось скопить большое количество денег для подписания звездных свободных агентов. Одним из них был легкий форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант ("Бруклин" заключил с "Уорриорз" сделку, отправив в обратном направлении защитника Д’Анджело Расселла), а вторым — разыгрывающий Кайри Ирвинг. Причем "Бруклин" перехватил его у "Бостона", за который тот играл последние пару лет. Теперь у "Селтикс" есть лишь набор неопытной молодежи и подписанный этим летом на место Ирвинга разыгрывающий Кемба Уокер, а Прохорову все же удалось сколотить команду — претендента на чемпионство. Воистину хорошо смеется тот, кто смеется последним. В отличие от команд из Лос-Анджелеса, "Бруклину" не нужно никуда спешить. Дюрант и Ирвинг связаны с "Нетс" четырехлетним контрактом и, видимо, рассчитывают остаться в Нью-Йорке надолго. Западные СМИ сообщают, что они договорились об объединении усилий еще по ходу прошлого сезона, а руководство "Нетс" для поднятия боевого духа новобранцев подписало контракт с их другом центровым Деандре Джорданом. Это говорит о том, что все участвующие в сделке стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Ирвинг — лучший дриблер лиги, он обожает обыгрывать соперника и набирать легкие очки на свободном пространстве. Дюрант — на секунду, самый разносторонний игрок современной НБА — способен делать на паркете все, что угодно, но больше всего ему нравится ловить слабых опекунов на ошибках и забивать через них. Наличие двух сильнейших с индивидуальной точки зрения баскетболистов развязывает тренерскому штабу "Бруклина" руки — даже если в какой-то момент командная игра даст сбой, они смогут "вытащить" игру на себе. Во всей этой истории смущают только две вещи. Первая — крайне скверный характер Ирвинга, из-за чего он так и не смог прижиться в "Бостоне". А вторая — в финале плей-офф прошлого сезона Дюрант порвал ахиллово сухожилие и не сможет помочь "Нетс" как минимум до следующей весны. И это не говоря уже о том, что практически никто за всю историю НБА после такой травмы не возвращался на прежний уровень. "Филадельфия" завершает "Процесс" Долгое время "Филадельфия" считалась олицетворением всего самого отвратительного, что только есть в лиге. Откровенные "сливы" сезонов ради получения высоких драфт-пиков, антирекорды по поражениям и полное отсутствие спортивных амбиций — это постулаты философии бывшего генменеджера клуба Сэма Хинки, получившей шутливое название "Процесс". Суть ее заключалась в получении максимального количества высоких выборов на драфте для постройки новой команды, и ради этого клуб был готов на все. Благодаря "Процессу" в клубе появились центровой Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Бен Симмонс, выбранные на драфтах 2014 и 2016 годов соответственно, а "Филадельфия" со временем обросла приличным набором ролевых игроков и превратилась из посмешища в реальную силу, с которой нужно считаться. Хинки не работает в клубе с апреля 2016-го, но его дело до сих пор приносит команде пользу.

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"Филадельфия" завершила активную фазу "Процесса" еще пару лет назад и с тех пор лишь ищет готового опытного игрока, который добавит баланса в коллектив молодых звезд. В прошлом сезоне безуспешно пытались использовать в этой роли защитника Джимми Батлера, теперь офис "Севенти Сиксерс" попробует провернуть то же самое с бывшим центровым "Бостона" Элом Хорфордом. В июне уроженцу Доминиканской Республики исполнилось 33 года. Ему выписали четырехлетний контракт, хотя очевидно, что на высоком уровне он отработает максимум два из них. "Филадельфия" тоже рискует, ведь если за это время клубу не удастся "выстрелить", в их платежке мертвым грузом осядут не только стремительно стареющий Хорфорд, но и Эмбиид, и Симмонс, и форвард Тобайас Харрис. Но риск не выглядит каким-то отчаянным мероприятием, ведь Хорфорд — игрок по-настоящему чемпионского уровня. Несмотря на солидный возраст, он является "большим" современной формации, способным с одинаковой эффективностью защищаться, вести мяч, разыгрывать, а также бросать трехочковые. В прошлом плей-офф он в очных матчах "Бостона" с "Милоуки" персонально опекал будущего самого ценного игрока сезона-2018/19 Янниса Адетокумпо, из-за чего эффективность греческого форварда упала едва ли не до нуля. А в позапрошлом сезоне участь Янниса в борьбе с Хорфордом разделили… Эмбиид и Симмонс. Вероятно, "Филадельфия" будет использовать доминиканского "большого" в стартовом составе рядом с Эмбиидом. Это заметно снизит скорость команды, но плюсы от такого соседства с лихвой перекроют минусы. Хорфорд поможет растягивать оборону соперника дальними бросками и вместе с Эмбиидом будет создавать пространство партнерам при помощи заслонов. Кроме того, он разгрузит ивуарийского центрового в обороне. Возможно, переход Хорфорда проигрывает в медийности остальным сделкам межсезонья, но у него есть все шансы стать тем звеном, которое поможет клубу побороться за титул. "Хьюстон" и проблемы Долгое время единственной командой, проводившей это межсезонье на тихой волне, был "Хьюстон". Последние два года "Рокетс" считались второй командой лиги после "Голден Стэйт", а после ухода Дюранта и разрыва крестообразной связки Клэя Томпсона "Уорриорз" вроде как сами уступили им пальму первенства. По крайней мере, на следующий сезон. Смысл этого утверждения кроется в деталях. По именам "Хьюстон" далек от нынешних "Лейкерс", "Клипперс" и "Бруклина", но у них есть свои весомые преимущества. "Рокетс" — команда, которая следует по пути "цифрового баскетбола". Их игра примитивна, лишена витиеватых комбинаций, передвижений без мяча и расписана под огромное количество трехочковых бросков. Просто, но продвинутая статистика, которой козыряет офис "Хьюстона", говорит, что это работает.

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