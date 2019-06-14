Короли с Севера. Баскетболисты "Торонто" сотворили историю

Видеть форварда "Торонто Рэпторз" Кавая Леонарда с кубком Ларри О’Брайена привычно. Он уже держал его в руках в 2014 году после победы в финальной серии вместе с "Сан-Антонио". В составе техасской команды, ведомой разыгрывающим Тони Паркером, защитником-универсалом Ману Джинобили и лучшим тяжелым форвардом своего поколения Тимом Данканом, Кавай смог стать самым ценным игроком финальной серии и снискать славу мастера игры на обеих сторонах площадки. Празднующий победу в финале Дэнни Грин тоже не удивляет. Он также был чемпионом НБА-2014 в составе "Сперс" и считался важной частью команды, хоть и пребывал в ее втором эшелоне.

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На этом список "будничных" чемпионов в составе "Торонто" обрывается. Подумать только, их разыгрывающий Кайл Лаури — на секунду, символ и живая легенда клуба в свои 33 года, — порой чаще попадал в разнообразные подборки нелепых ошибок, чем в хит-парады лучших моментов матчей. Особенно — в играх плей-офф. До нынешнего сезона он пять раз выводил "Рэпторз" в плей-офф и выглядел там неважно. И это при том, что за все годы пребывания Лаури в команде "Торонто" она лишь один раз не попала в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции. За игроком закрепилась слава пригодного лишь для "регулярок", где градус ответственности не так высок. Но в решающей игре финала против "Голден Стэйт Уорриорз" Лаури очистил свою репутацию, набрав 26 очков, сделав десять передач и семь подборов.

Описание Кайл Лаури © AP Photo/Tony Dejak

Центровой "Торонто" Марк Газоль пришел в клуб полгода назад. Сейчас ему 34, и это закат карьеры. Свои лучшие годы игрок провел в "Мемфисе", руководство которого лет через десять непременно выведет его номер из обращения. В расцвете сил он был невероятно хорош и быстро стал настоящим лидером клуба и одним из ведущих игроков сборной Испании. В период с 2011 по 2015 год "Гриззлис" не пропускали плей-офф, а в 2013-м даже вышли в финал Западной конференции, где без шансов "сгорели" 0-4 "Сан-Антонио". После этого амбиции "Мемфиса" стали потихоньку угасать, началась затяжная перестройка, и стареющий центровой с внушительной зарплатой в планы клуба уже не входил. А обмен в стан вечных неудачников плей-офф "Торонто" в перспективе сулил Газолю лишь одно — место в списке блистательных баскетболистов, которые так и не сумели завоевать чемпионский перстень.

Описание Паскаль Сиакам © AP Photo/Carlos Osorio

Тяжелый форвард канадцев 25-летний камерунец Паскаль Сиакам начал играть в баскетбол десять лет назад и лишь в этом сезоне начал показывать прогресс. "Рэпторз" объединили у себя самых настоящих солдат неудачи и отправились с ними в поход, который не сулил ничего хорошего. В этих условиях даже первый в истории канадских франшиз выход в финал рассматривался как совокупность случайностей, которые возвел в абсолют непобедимый Кавай Леонард, но в серии с "Голден Стэйт" все должно было встать на свои места. Масла в огонь подлил и известный в прошлом баскетболист Чарльз Баркли, предсказавший перед стартом финала победу "Торонто". Все бы ничего, да только сэр Чарльз в последние годы заработал репутацию одного из самых провальных экспертов в истории, его прогнозы почти никогда не сбываются. Казалось, что против "Торонто" сама Вселенная. Но в итоге именно этот состав привез в Канаду первый за 24-летнюю историю клуба трофей НБА. Трофей, который не смогли добыть для «Рэпторз» ни Винс Картер, ни Крис Бош, ни Хаким Оладжувон, ни Демар Дерозан. We the North Впрочем, говорить о чуде здесь не совсем уместно. На самом деле "Торонто" далеко не так слаб, как может показаться на первый взгляд. В отличие от большинства команд лиги, менеджмент канадцев во главе с Масаи Уджири смог сохранить баланс между сильной стартовой пятеркой и крепким набором резервистов, готовых как защищаться, так и атаковать. Причем так было во всей новейшей истории "Рэпторз", но им всякий раз не хватало какой-то детали, чтобы запустить механизм. В этом сезоне звезды наконец сошлись. Глубина состава не раз спасала "Торонто" в этом плей-офф. В отличие от предыдущих лет, когда лидеры вынуждены были все делать в одиночку, зарабатывая себе синдром выученной беспомощности, теперь у них появились надежные ассистенты. В первом раунде, когда "Торонто" с трудом сломил сопротивление "Орландо", Леонарду помогал Сиакам. Камерунец брал подборы, не терялся в защите и сполна пользовался своим атакующим арсеналом. Тяжелый форвард Серж Ибака на всем протяжении сезона добавлял мощи в обороне, выходя со скамейки. Запасной разыгрывающий "Рэпторз" Фред Ванвлит способствовал созданию очкового гандикапа благодаря броскам с дальней дистанции — именно его 11 точных трехочковых из 14 помогли "Торонто" расправиться с "Милуоки" в пятом и шестом матчах финала Востока и закрыть серию (4-2).

Зимой "Рэпторз" выторговали Марка Газоля из "Мемфиса" за своего стартового центрового Йонаса Валанчюнаса, форварда Си Джей Майлза, разыгрывающего Делона Райта и выбор на драфте второго раунда 2024 года. Пакет солидный, особенно с учетом того, что Райт вскоре неожиданно начал делать трипл-дабл за трипл-даблом, но все же канадцы знали, на что шли. Им нужен был высококлассный универсал на позиции пятого номера, готовый превратить свою штрафную в запретную зону для "больших" соперника. Газоль подошел на эту роль, как никто другой. Главный тренер "Торонто" Ник Нёрс смог выстроить систему вокруг хладнокровного лидера Леонарда, в которой слабости остальных (в том числе — ментальные) нивелируются командной работой. Игроки спокойны за результат, ведь если у кого-то не пойдет бросок, ему всегда найдется замена. "Рэпторз" эффективны внутри периметра, как минимум три их игрока из стартового состава отлично бросают со средней дистанции. В случае неудачи они могут легко перестроиться на атаку издали. Вся стартовая пятерка "Торонто" обладает достойным трехочковым, и даже забытый на дуге Газоль нещадно наказывает соперника дальними бросками. Добавьте к этому хорошее движение мяча (22,4 передачи за матч) и лучший процент реализации штрафных в лиге (83,2) и на выходе получите самую эффективную атакующую модель на текущий момент.

Описание Кавай Леонард © AP Photo/Ben Margot

Отдельного упоминания заслуживает защита канадцев. О том, что Леонард, Лаури и Газоль хороши в обороне, известно давно, но вот прогресс Сиакама до уровня игрока защитной сборной стал сюрпризом. Неожиданно оказалось, что камерунец способен эффективно противостоять всем пяти позициям и не теряться на дуге при размене на юрких невысоких игроках соперника. Леонард, Дэнни Грин и Сиакам помогают в организации двойной опеки и страхуют защитников послабее, вынуждая соперника принимать невыгодные решения. Именно грамотная оборона "Торонто" откатила "Голден Стэйт" на десятое место по потерям в нынешнем плей-офф, а в матчах с "Рэпторз" действующие чемпионы в среднем теряли мяч более 16 раз. Успехи "Торонто" повысили интерес к баскетболу в Канаде, и теперь девиз клуба We the North (Мы — Север), запущенный еще в 2015 году, зазвучал гордо. Медленно, но верно "Торонто" превращается в одну из самых популярных команд лиги, и чемпионский титул поможет им закрепиться в этом статусе. Кавай Леонард — наследник Джордана Главным действующим лицом финальной серии и всего плей-офф стал Кавай Леонард. Он попал в "Торонто" практически случайно. В сезоне-2017/18 он отказывался играть за "Сан-Антонио", ссылаясь на не до конца залеченную травму четырехглавой мышцы бедра. Но ему никто не верил. В прессе появилась информация, что форвард разругался с главным тренером "Сперс" Греггом Поповичем и твердо намерен покинуть Техас. Приоритеты Кавая были очерчены четко — либо "Лос-Анджелес Лейкерс", либо "Лос-Анджелес Клипперс". Конкретный клуб не имел значения, главное было попасть в Лос-Анджелес — мегаполис с теплым климатом, настоящий символ красивой жизни и, что немаловажно, родину Леонарда.

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"Торонто" же предложил за игрока свою главную на тот момент звезду Дерозана, молодого центрового Якоба Пёлтля и пик первого раунда — 2019. "Сан-Антонио", не видя других шансов выручить хоть что-то за своего лидера, согласился. Поначалу СМИ сообщали, что Леонард категорически недоволен переездом в Канаду. Однако со временем баскетболист освоился в чуждой для себя среде. Регулярный чемпионат форвард провел скромно, сыграв лишь 60 матчей из 82. Тренерский штаб "Торонто" принял решение подвести Кавая к плей-офф в идеальном физическом состоянии и своей цели добился. Уже в первом раунде он показал себя настоящим лидером клуба, в финале Востока против "Милуоки" обезоружил одного из главных претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона-2018/19 Янниса Адетокумбо, а к решающей серии с "Уорриорз" получил от болельщиков прозвище одного из главных продолжателей наследия Майкла Джордана. И этом действительно есть смысл. Леонард способен выигрывать матчи в одиночку, блистательно защищается и не слишком жалует трехочковые броски. Кроме того, в этом плей-офф у него появился собственный памятный победный бросок. Подобно Джордану, выигравшему в 1994 году финальную серию против "Юты" попаданием на последних секундах, Леонард с присущим ему хладнокровием и невозмутимостью принес "Торонто" победу в седьмой игре четвертьфинальной серии с "Филадельфией". Он получил передачу после ввода мяча из-за боковой линии, промчался к углу площадки и под плотной опекой нанес двухочковый бросок с сиреной. Несколько секунд мяч скакал по дужке кольца, прежде чем залететь внутрь.

Watch as Danny Green discusses being mere feet away from Kawhi’s buzzer beater and the atmosphere of the arena pic.twitter.com/kEZcHpWcnU — NBA UK (@NBAUK) June 4, 2019

Конечно, все это было лишь приготовлением к финалу. У Леонарда свои счеты с "Голден Стэйт". В сущности, именно "Уорриорз" разрушили его отношения с офисом "Сперс" еще в мае 2017 года. Тогда в первом матче финала Западной конференции только-только вернувшийся после травмы Кавай в одиночку сметал "Голден Стэйт" с их домашнего паркета и за 24 минуты набрал 28 очков, восемь подборов и три передачи. Преимущество "Сан-Антонио" составляло 25 очков, когда центровой хозяев Заза Пачулия решил подставиться под приземляющегося после броска Кавая, из-за чего последний усугубил повреждение ноги и не смог продолжить встречу. Почувствовав вкус крови, лидеры "Голден Стэйт" в одночасье ликвидировали преимущество и выиграли матч. А затем — оставшиеся три, всухую закрыв серию со счетом 4-0. В этом году "Уорриорз" пришлось на порядок сложнее. Даже несмотря на то, что бедро все еще беспокоит Леонарда, в нынешнем плей-офф он проводил на паркете в среднем по 39 минут, набирая 30,9 очка, 9,2 подбора и четыре передачи. Он в команде всего один сезон, но уже смог выйти на третье место по количеству набранных очков за "Рэпторз" в плей-офф (732) и на пятое — по подборам (218). "Голден Стэйт" так и не смог найти способ сдержать его, и в итоге Леонард получил свой второй в карьере чемпионский перстень, добавив к нему второй приз самому ценному игроку финала. Через две недели Леонарду исполнится 28 лет, а еще через несколько дней он официально станет свободным агентом. И канадцам для своего же блага лучше предложить ему контракт пожирнее. Конец династии "Уорриорз"? Для "Голден Стэйт" этот плей-офф должен был стать легкой прогулкой. Они выиграли Западную конференцию и начинали поход за третьим подряд чемпионством серией с "Клипперс" — командой, главная и единственная звезда которой — тренер Док Риверс. Вряд ли кто-то на старте сезона всерьез предполагал, что "Клипперс" заползут в плей-офф, а про битву с "Уорриорз" и речи быть не могло. Чемпионы были в полном порядке — Стефен Карри и Клэй Томпсон подходили к пику формы, легкий форвард Кевин Дюрант превратился в идеального баскетболиста без слабых мест, подписанный перед стартом сезона центровой Демаркус Казинс полностью восстановился от разрыва ахилла, тяжелый форвард Дрэймонд Грин и вовсе похудел. На деле же все было не так радужно. Дюрант вывел "Голден Стэйт" во второй раунд, однако "Клипперс" все же смогли выиграть два матча из шести. Кроме того, во второй игре Казинс выбыл из строя с травмой бедра. Далее "Воинов" ждал "Хьюстон" во главе с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. В ярчайшей серии "Голден Стэйт" удалось победить со счетом 4-2 (Баркли, к слову, ставил на "Рокетс"), но под занавес серии случилось страшное. Дюрант получил растяжение икроножной мышцы. Карри, Томпсону и Грину пришлось в срочном порядке вспоминать боевую молодость и вытаскивать тяжелейшую серию самим.

Описание Кевин Дюрант © AP Photo/Ben Margot

В какой-то момент показалось, что у этой троицы все получается. Возможность проверить эту теорию представилась еще не скоро, сперва надо было разделаться в финале Запада с "Портлендом". Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум и даже брат Стефена Сэт Карри не имели шансов спасти "Блэйзерс" — 0-4 в серии. И да, Баркли ставил на "Портленд". А дальше был "Торонто". В первой игре "Голден Стэйт" потерялся полностью, несмотря на возвращение в строй Казинса. Второй матч "Уорриорз" выиграли, но взамен отдали здоровье Томпсона (растяжение подколенного сухожилия), Карри (малярия и повреждение пальцев) и резервного центрового Кевона Луни (перелом реберного хряща). Третий матч чемпионы проводили на минимальной ротации и закономерно уступили. Они очень глупо теряли мяч, слабо бросали и не могли нормально защищаться. А когда измученный травмами "Голден Стэйт" проиграли и четвертый матч серии, разговоры о чемпионстве "Торонто" приобрели серьезный тон. На разминке перед пятым матчем "Уорриорз" выглядели изрядно помятыми. Карри то и дело смотрел на свои пальцы после бросков, Томпсон старался не нагружать колено, а Луни и вовсе должен был пропустить остаток сезона, но все же вышел на игру в защитном корсете. И тут тренер "Голден Стэйт" Стив Керр достал из рукава козырь — в стартовом составе появился Дюрант. На видеозаписях с разминки он бросал, бегал, прыгал, танцевал и всем своим видом показывал, что "Рэпторз" стоит его опасаться. На фоне слухов о том, что форвард далек от возвращения в строй, все это выглядело убедительно.

Gotta give credit to the Raptors players who told their fans to stop cheering after Durant's injury.pic.twitter.com/3EgpNYakAb — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) June 11, 2019