Шляпников: Ярославль по праву заслужил провести матчи ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выбор Ярославля в качестве города проведения матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года является логичным. Таким мнением в среду с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России, почетный президент клуба "Ярославич" Сергей Шляпников.

В четверг Кемерово и Ярославль были добавлены в список городов, которые примут матчи чемпионата мира. В конце мая было объявлено, что игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

"Наверное, было бы несправедливо, если бы Ярославль не получил такое право, потому что сделано немало, есть традиции, поэтому город по праву заслужил провести матчи чемпионата мира. Уверенности в таком итоге не было, потому что уж больно сильные конкуренты были, приходилось сомневаться. Слава богу, что Ярославль выбрали. Работы по строительству новой арены уже ведутся, идет подготовительная работа, разрабатывается проектная документация, строители заверяют, что дворец спорта будет сдан вовремя", - заявил Шляпников.

"В то же время, чтобы закрыть какие-то форс-мажорные моменты, у нас есть "Арена-2000", которая готова принимать соревнования такого высокого уровня. Когда приезжала комиссия из международной федерации, мы показывали площадку, где будет строиться дворец спорта, и также показывали "Арену-2000", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).