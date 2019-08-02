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Футбол в России

ФК "Ростов" наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле

Клуб оштрафован за необеспечение безопасности во время матча со "Спартаком"
Болельщики "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на игре второго тура чемпионата России со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

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После матча, состоявшегося на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку.

"Мы рассматривали вопрос по запросу [генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра] Алаева. В заседании приняли участие представители "Ростова" и "Спартака", а также директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Мы рассмотрели материалы, предоставленные "Ростовом" и "Спартаком" - все, что касалось организации безопасности и выхода болельщиков. После окончания матча произошло столкновение болельщиков "Спартака" с контролерами-распорядителями и сотрудниками ОМОНа. Изучив все материалы, мы пришли к выводу, что принимающей стороной были допущены серьезные нарушения, также были допущены нарушения со стороны "Спартака", - сказал Григорьянц.

"За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента "Ростов" оштрафован на 650 тыс. рублей, также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно. Испытательный срок - до конца текущего чемпионата России. В случае подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции. "Спартак" за неправомерные действия болельщиков оштрафован на 150 тыс. рублей", - отметил он.

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