ФК "Ростов" наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле

После матча, состоявшегося на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку.

"Мы рассматривали вопрос по запросу [генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра] Алаева. В заседании приняли участие представители "Ростова" и "Спартака", а также директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Мы рассмотрели материалы, предоставленные "Ростовом" и "Спартаком" - все, что касалось организации безопасности и выхода болельщиков. После окончания матча произошло столкновение болельщиков "Спартака" с контролерами-распорядителями и сотрудниками ОМОНа. Изучив все материалы, мы пришли к выводу, что принимающей стороной были допущены серьезные нарушения, также были допущены нарушения со стороны "Спартака", - сказал Григорьянц.

"За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента "Ростов" оштрафован на 650 тыс. рублей, также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно. Испытательный срок - до конца текущего чемпионата России. В случае подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции. "Спартак" за неправомерные действия болельщиков оштрафован на 150 тыс. рублей", - отметил он.