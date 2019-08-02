Новичок "Спартака" Йордан Ларссон надеется достигнуть уровня игры своего отца

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон надеется в будущем выйти на уровень игры своего отца. Об этом он рассказал журналистам на презентации.

"Спартак" объявил о подписании контракта с 22-летним Ларссоном в пятницу. Йордан Ларссон является сыном бронзового призера чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, победителя Лиги чемпионов 2006 года в составе "Барселоны" Хенрика Ларссона.

"Понимаю, что люди сравнивают меня с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, а я только начинаю свою карьеру. Я готов бороться, совершенствоваться и повышать свой уровень. Я далек от уровня своего отца, но надеюсь однажды выйти на его уровень", - сказал Ларссон.

Отвечая на вопрос о том, кто из спортсменов является для него вдохновением и примером, он ответил: "Судя по тому, какой номер я выбрал, понятно, что это Майкл Джордан (новичок будет выступать за столичный клуб под 23-м номером, под которым выступал известный баскетболист - прим. ТАСС)".

До этого Йордан Ларссон выступал за шведский "Норрчёпинг".