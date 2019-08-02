Могло быть и хуже. ФК "Ростов" наказан условно по итогам матча со "Спартаком"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) провел заседание, основной темой которого стали беспорядки после матча второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2) в Ростове-на-Дону 20 июля. После финального свистка болельщиков из фанатского сектора гостевой команды долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, возросшее напряжение в толпе повлекло за собой стычку между любителями футбола и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один из которых обратился за медицинской помощью.

В пятницу в заседании КДК приняли участие постоянные члены комитета, сотрудники обоих клубов, директор Российской премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. В течение нескольких часов они рассматривали видеозаписи инцидента, а также изучали другие материалы дела. Решение, которое огласил журналистам глава комитета Артур Григорьянц, было следующим - "Ростов" оштрафован на 650 тыс. рублей за допущение грубых нарушений при организации выхода с гостевой трибуны, а также других норм безопасности.

Кроме того, клуб наказан проведением двух матчей на нейтральном поле в другом городе условно. Санкция вступит в силу в полной мере, если до конца сезона-2019/20 ростовчане допустят аналогичные нарушения. При этом "Спартак" также не избежал наказания - красно-белые оштрафованы на 150 тыс. рублей за неправомерные действия своих фанатов. Кроме того, КДК РФС обратил внимание премьер-лиги на некачественное исполнение функциональных обязанностей делегатом матча в Ростове-на-Дону и указал дончанам на принятие мер по недопущению действий, которые привели к угрозе безопасности лиц, находящихся на стадионе.

Решением КДК РФС все не ограничивается. После того как Григорьянц озвучил позицию комитета, пресс-служба союза выступила с заявлением по матчу "Ростов" - "Спартак".

"Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Официальной реакции клубов на решение КДК к вечеру пятницы не последовало - "Ростов" не ответил на запрос ТАСС, а генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил журналистам, что красно-белые готовят заявление по данному вопросу. После матча оба клуба уже озвучивали свои позиции. Тогда "Ростов" заявил, что обеспечение безопасности на матче осуществлялось в рамках нормативно-правовых актов РФ. "Спартак", в свою очередь, на следующий день после матча осудил действия правоохранителей, кроме того, москвичи 22 июля обратились по данному вопросу в Генеральную прокуратуру РФ.