Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

ТАСС, 3 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги "Сибирь".

Трофей будет выставлен в ЛДС "Сибирь". Информация о времени и организации мероприятия появится до 10 августа.

"Сент-Луис" в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии до четырех побед переиграв "Бостон" (4-3). В составе "Сент-Луиса" выступают два российских нападающих - Иван Барбашев и Тарасенко, который является воспитанником "Сибири".

Согласно регламенту, каждый обладатель трофея имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам. Ранее агент Барбашева Дэн Мильштейн сообщил ТАСС, что российский нападающий привезет Кубок Стэнли в Москву 17 августа, трофей будет выставлен на "ВТБ-Арене" в Петровском парке.