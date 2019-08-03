Ничья имени Дзюбы. "Зенит" ушел от поражения в концовке матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Зенит" в центральном матче четвертого тура чемпионата России по футболу на "Газпром Арене" сыграл вничью с "Краснодаром".
Счет был открыт на 80-й минуте, когда защитник хозяев Дуглас Сантос отправил мяч ворота своей команды. В компенсированное ко второму тайму время сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы.
Команда из Санкт-Петербурга впервые в сезоне-2019/20 потеряла очки, прервав серию из трех побед. Благодаря ничьей действующего чемпиона, в активе которого 10 очков, "Ростов" сократил отставание от первого места до двух баллов. Краснодарцы, не сумев удержать победу, опустились с четвертой на пятую позицию. "Зенит" и "Краснодар" впервые за семь очных матчей не смогли выявить победителя, в последний раз до этого ничейный результат в матче этих команд был зафиксирован в марте 2016 года (0:0).
"Газпром Арена" справилась с концертом Rammstein и топ-матчем
Матчу между "Зенитом" и "Краснодаром" предшествовал концерт немецкой рок-группы Rammstein. Выступление состоялось вечером в пятницу, но уже к 13:15 мск субботы демонтаж сцены и разбор оборудования музыкантов были завершены. Как отметили в официальном сообществе организатора выступления, работы были проведены в рекордные сроки.
Игра началась с преимуществом гостей, но "Зенит" уже к середине первого тайма перехватил инициативу. Вратарь краснодарцев Матвей Сафонов был вынужден вступать в игру после ударов Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Дугласа Сантоса, в то время как в створ ворот его петербургского коллеги Андрея Лунева не было нанесено ни одного удара. На атакующих действиях гостей в том числе сказалось отсутствие бразильского полузащитника Вандерсона, который пропустил игру с "Зенитом" из-за болезни, вместо него на поле вышел французский новичок Реми Кабелла. Хавбек, перешедший в "Краснодар" из "Сент-Этьена", порой выпадал из командных взаимодействий.
Впрочем, большинство из собравшихся на трибунах "Газпром Арены" 54 078 зрителей ждали другого дебютанта. За день до матча "Зенит" купил у испанской "Барселоны" крайнего нападающего Малкома. Петербуржцы заплатили за 22-летнего бразильца €40 млн, что является повторением рекордной суммы, заплаченной российским клубом за футболиста. Двумя другими игроками с таким ценником являются бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель, ранее также выступавшие за сине-бело-голубых.
Ошибки свели матч к ничьей
После перерыва "Зенит" продолжил наращивать преимущество, которое долгое время не мог конвертировать в голы. В концовке для усиления давления на ворота Сафонова главный тренер "Зенита" выпустил на поле Малкома. Бразилец пару раз подключался по своему флангу, но до по-настоящему голевых моментов свои шансы не доводил.
За десять минут до конца основного времени во многом вопреки логике игры "Краснодар" вышел вперед - навес Ари в штрафную Лунева решил прервать защитник хозяев поля Сантос. Бразилец выполнил скидку, пытаясь отдать мяч своему вратарю, но тот покинул створ, чтобы прервать подачу. В итоге мяч влетел в сетку опустевших ворот - 0:1.
Уже в компенсированное время полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена под прессингом игроков "Зенита" потерял мяч, "обрезав" большую часть одноклубников. Хозяева поля провели быструю контратаку, которую уверенно завершил Дзюба. Форвард сине-бело-голубых перебросил мяч через вышедшего из ворот Сафонова и сравнял счет. Голкипер "Краснодара", несмотря на пропущенный мяч, был признан лучшим игроком матча по версии Российской премьер-лиги.
На встрече работала система видеоассистента рефери (VAR), но главный арбитр встречи Алексей Еськов ни разу не воспользовался возможностью лично посмотреть повтор того или иного спорного эпизода. По мнению игроков "Краснодара", судья должен был отправиться к стоящему у боковой линии монитору после того, как Дзюба сравнял счет, - они считали, что мяч у Вилены отняли с нарушением правил. Арбитр же решил засчитать взятие ворот, предварительно проконсультировавшись по аудиосвязи с видеоассистентом.
Лучший гол Дзюбы и недоразумение Сантоса
Главные тренеры команд Сергей Матвеев и Сергей Семак не сошлись в оценке результата матча. Наставник "Краснодара" заявил, что первый тайм его команда провела лучше, а во втором соперник был сильнее. "Ничья с чемпионом страны - неплохой результат", - так он охарактеризовал исход встречи на "Газпром Арене" в эфире канала "Матч Премьер".
Семак отметил, что матч прошел без большого количества голевых моментов, самым явным из них он назвал неточный удар Дзюбы в первом тайме. По мнению специалиста, его команда после перерыва смотрелась лучше, но при этом пропустила курьезный гол. "Должны были побеждать, так что удовлетворены результатом быть не можем", - резюмировал он.
Автор гола в концовке Дзюба, комментируя ничейный исход матча с "Краснодаром" клубной пресс-службе, в шутку назвал этот забитый мяч лучшим в карьере. "Обещал сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере. Потому что забит с первой голевой передачи Сердара. Спасибо ему, я до сих пор в шоке - Сердар кому-то отдал пас!" - сказал он.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, подводя итоги матча, отметил, что команда поддержала забившего автогол Дугласа Сантоса. По его словам, вины защитника в этом эпизоде нет. Новичок сине-бело-голубых Малком признал, что игра с "Краснодаром" получилась непростой, а свой дебют охарактеризовал как неплохой.
Также Сантоса поддержал и гендиректор "Зенита" Александр Медведев. "Гол [в наши ворота] - это недоразумение, так бывает в футболе, - сказал он ТАСС. - Но самое главное - команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть".
Конфликт болельщиков и сотрудников ОМОНа
В перерыве матча произошло столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Клуб незамедлительно выступил с официальным заявлением по этому поводу, пообещав сделать все возможное, чтобы домашний стадион "Зенита" оставался комфортным и безопасным местом для болельщиков.
"Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем", - говорится в заявлении.
Инцидент может повлечь за собой серьезные санкции в отношении принимающей стороны. Прецедент был создан по итогам матча второго тура между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) 20 июля. Тогда также произошла стычка болельщиков с сотрудниками ОМОНа. В результате РФС наложил на стадион "Ростова" условную двухматчевую дисквалификацию и оштрафовал клуб на 650 тыс. рублей.