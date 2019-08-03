Ничья имени Дзюбы. "Зенит" ушел от поражения в концовке матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Зенит" в центральном матче четвертого тура чемпионата России по футболу на "Газпром Арене" сыграл вничью с "Краснодаром". Счет был открыт на 80-й минуте, когда защитник хозяев Дуглас Сантос отправил мяч ворота своей команды. В компенсированное ко второму тайму время сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы. Команда из Санкт-Петербурга впервые в сезоне-2019/20 потеряла очки, прервав серию из трех побед. Благодаря ничьей действующего чемпиона, в активе которого 10 очков, "Ростов" сократил отставание от первого места до двух баллов. Краснодарцы, не сумев удержать победу, опустились с четвертой на пятую позицию. "Зенит" и "Краснодар" впервые за семь очных матчей не смогли выявить победителя, в последний раз до этого ничейный результат в матче этих команд был зафиксирован в марте 2016 года (0:0). "Газпром Арена" справилась с концертом Rammstein и топ-матчем Матчу между "Зенитом" и "Краснодаром" предшествовал концерт немецкой рок-группы Rammstein. Выступление состоялось вечером в пятницу, но уже к 13:15 мск субботы демонтаж сцены и разбор оборудования музыкантов были завершены. Как отметили в официальном сообществе организатора выступления, работы были проведены в рекордные сроки.

Игра началась с преимуществом гостей, но "Зенит" уже к середине первого тайма перехватил инициативу. Вратарь краснодарцев Матвей Сафонов был вынужден вступать в игру после ударов Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Дугласа Сантоса, в то время как в створ ворот его петербургского коллеги Андрея Лунева не было нанесено ни одного удара. На атакующих действиях гостей в том числе сказалось отсутствие бразильского полузащитника Вандерсона, который пропустил игру с "Зенитом" из-за болезни, вместо него на поле вышел французский новичок Реми Кабелла. Хавбек, перешедший в "Краснодар" из "Сент-Этьена", порой выпадал из командных взаимодействий. Впрочем, большинство из собравшихся на трибунах "Газпром Арены" 54 078 зрителей ждали другого дебютанта. За день до матча "Зенит" купил у испанской "Барселоны" крайнего нападающего Малкома. Петербуржцы заплатили за 22-летнего бразильца €40 млн, что является повторением рекордной суммы, заплаченной российским клубом за футболиста. Двумя другими игроками с таким ценником являются бразильский нападающий Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель, ранее также выступавшие за сине-бело-голубых. Ошибки свели матч к ничьей После перерыва "Зенит" продолжил наращивать преимущество, которое долгое время не мог конвертировать в голы. В концовке для усиления давления на ворота Сафонова главный тренер "Зенита" выпустил на поле Малкома. Бразилец пару раз подключался по своему флангу, но до по-настоящему голевых моментов свои шансы не доводил.