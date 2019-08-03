ФК "Зенит" проведет расследование столкновения болельщиков и сотрудников ОМОНа

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб "Зенит" сделал официальное заявление относительно конфликта, произошедшего между болельщиками и сотрудниками ОМОНа во время матча чемпионата России против "Краснодара". Текст заявления опубликовала пресс-служба "Зенита".

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов.

"Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем", - говорится в заявлении. Там же сказано, что "Зенит" будет делать все возможное, чтобы домашний стадион клуба "Газпром Арена" оставался безопасным и комфортным для посетителей.

На матче второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2), который состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля, также произошла стычка болельщиков с сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. В результате РФС наложил на стадион "Ростова" условную двухматчевую дисквалификацию и оштрафовал клуб на 650 тыс. рублей за ошибки при организации игры.