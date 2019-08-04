Российские баскетболисты проиграли команде Ирана во втором матче международного турнира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу уступила команде Ирана со счетом 84:91 во втором матче международного турнира, который завершился в Москве. Встреча состоялась в УСК ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал иранец Хамед Хаддади (26), в составе россиян - Андрей Воронцевич (14).

В первом матче турнира в пятницу россияне разгромили команду Иордании - 111:71.

Сборная Ирана стала победителем турнира, одержав две победы в двух матчах. Сборная России заняла второе место, команда Иордании - третье.

Международный турнир в Москве является первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне дважды завоевывали серебряные медали соревнований (1994, 1998).