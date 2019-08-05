Капитан футбольного клуба АЗ Тил перешел в московский "Спартак"

ТАСС, 5 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником и капитаном голландской команды АЗ Гусом Тилом. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Тила составляет €6 млн. Контракт футболиста с голландским клубом был рассчитан до лета 2023 года.

Тил с 2016 года выступает за АЗ, в прошедшем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач. В 2018 году игрок получил первый вызов в национальную сборную Нидерландов, в составе которой дебютировал 26 марта 2018 года в матче против команды Португалии (3:0), выйдя на замену.