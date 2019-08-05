{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Капитан футбольного клуба АЗ Тил перешел в московский "Спартак"

Голландскому полузащитнику 21 год
Гус Тил (справа) EPA-EFE/TOM BODE
Описание
Гус Тил (справа)
© EPA-EFE/TOM BODE

ТАСС, 5 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником и капитаном голландской команды АЗ Гусом Тилом. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Тила составляет €6 млн. Контракт футболиста с голландским клубом был рассчитан до лета 2023 года.

Тил с 2016 года выступает за АЗ, в прошедшем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач. В 2018 году игрок получил первый вызов в национальную сборную Нидерландов, в составе которой дебютировал 26 марта 2018 года в матче против команды Португалии (3:0), выйдя на замену.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста "Боруссии" Филиппа за €20 млн
Помимо "Динамо" интерес к 25-летнему полузащитнику проявляет немецкий "Айнтрахт"
Читать полностью