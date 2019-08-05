Красно-белая революция. Почему и как этим летом изменился "Спартак"

С момента первого за 16 лет чемпионства "Спартака" прошло чуть больше двух лет, но от золотого состава осталось всего восемь игроков. За это время руководство клуба уволило главного тренера Массимо Карреру, а также рассталось сразу с десятью футболистами, которые внесли весомый вклад в чемпионство-2016/17. От чемпионства до перезагрузки за два года После победы в чемпионате России "Спартак" не сумел удержаться на вершине, допустил осечку в концовке сезона-2017/18 и не смог напрямую попасть в Лигу чемпионов. Последовавший за этим вылет от греческого ПАОКа в квалификации главного еврокубка ударил по доходам клуба — за участие в групповой стадии Лиги Европы в сезоне-2018/19 гарантированная сумма призовых была на €12,63 млн меньше, чем в Лиге чемпионов. Клубу пришлось продать в испанскую "Севилью" за €20 млн (здесь и далее суммы — по данным специализированного портала Transfermarkt.de — прим. ТАСС) свою главную звезду Квинси Промеса. Параллельно с не самыми удачными результатами обострились отношения между Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым. После увольнения итальянца фанаты обвинили полузащитника в "сливе" тренера и стали требовать его ухода из клуба.

На эту тему "Спартак" и "Динамо" провели первый безголевой матч в новом сезоне чемпионата России

Пришедший на смену Каррере Олег Кононов называл одной из целей возвращение команде спартаковского стиля игры, но пока не преуспел в этом. Несмотря на то что "Спартак" собирался играть в атакующий футбол, зимой 2019-го были расторгнуты контракты с креативщиками Романом Еременко и Ивелином Поповым. Тогда же команду покинул воспитанник академии Александр Самедов, который большую часть карьеры провел в других московских командах, но завершить ее хотел в родном клубе. Весной этого года кардинальных улучшений в игре "Спартака" не наблюдалось, а после поражения в Туле от "Арсенала" (0:3) на внеочередном заседании совета директоров клуба в конце апреля вице-президент и гендиректор клуба Наиль Измайлов, а также спортивный директор Сергей Родионов объявили об уходе с занимаемых должностей после завершения сезона. По итогам того же совета директоров Кононов получил поддержку от руководства клуба, которое сделало важное заявление: "Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны". После такого заявления не стало сюрпризом, что летом 2019 года красно-белые расстались сразу с шестью чемпионами-2016/17. "Старикам" тут не место Руководство клуба приняло решение досрочно расторгнуть контракты с 32-летними защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти. Соглашения действовали до лета 2020 года, но оба игрока уже давно не приносили команде реальной пользы. Первый в прошлом сезоне до зимней паузы был практически безальтернативен на позиции слева в обороне, но как только был приобретен бразилец Айртон, сразу же отправился на скамейку запасных, а второй в одном только прошлом сезоне из-за различных травм в общей сложности пропустил 13 матчей.

Ситуация с 32-летним же Денисом Глушаковым является особенной. Полузащитник уже на протяжении двух лет безуспешно пытается выйти на уровень игры, которую он показывал в чемпионском для "Спартака" сезоне. Причин для этого сразу несколько — это и старение организма, и негативный фон вокруг его имени, связанный с акциями фанатов и помноженный на бракоразводный процесс. В таких условиях было сложно сосредоточиться на футболе, но, возможно, в грозненском "Ахмате" у Глушакова получится перезапустить карьеру. Рыночная модель в действии Продажу полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша в китайский "Бэйцзин Гоань" и португальский "Порту" соответственно можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, команда потеряла системообразующих игроков, на которых в стартовавшем сезоне рассчитывал тренерский штаб. С другой — центральный хавбек не всегда показывал свой максимум и его действия порой шли во вред команде. Так что предложение из Китая было своевременным — через год даже в этой стране не были бы готовы заплатить за не самого звездного игрока €15 млн (на €2,5 млн больше, чем потратил на него "Спартак" — прим. ТАСС).

На эту тему Футболист Шюррле хочет получить удовольствие от игры за "Спартак"

С форвардом из Кабо-Верде ситуация похожа. Да, Зе Луиш на протяжении четырех сезонов выступал за красно-белых — возможно, не всегда ярко, но очень полезно. При этом он был подвержен травмам — пропустил почти восемь игровых месяцев. Так что когда пришло предложение от "Порту", "Спартак" сумел договориться до суммы отступных в размере €8,5 млн (в 2015-м красно-белые заплатили за него на €2 млн меньше). Также этим летом "Спартак" попрощался с полузащитником Софьяном Ханни, за полтора года так и не сумевшим вписаться в командную игру, и нападающим Луисом Адриано, который как минимум год не показывает и половины своего потенциала. Первый за все время в чемпионате России выдал несколько ярких отрезков, но не более. Поэтому когда возникло предложение от катарской "Аль-Гарафы" на €8 млн, отказываться не стоило. За бразильца клуб получил от "Палмейраса" всего €1 млн, но с учетом того, что его контракт со "Спартаком" действовал еще год, это лето было последним шансом заработать хоть что-то на талантливом, но нестабильном игроке. Айнц, цвай, драй... Впервые за долгое время "Спартак" стал хедлайнером межсезонья. Владелец клуба Леонид Федун приучил болельщиков к бережливости, порой граничащей со скупостью, а без больших трат привезти игроков с большими именами в РПЛ — та еще задача. Но этим летом красно-белые грамотно вложили вырученные после продажи своих лидеров деньги и приобрели высококлассных игроков. Начать, безусловно, стоит с Андре Шюррле, взятого в аренду с правом выкупа у дортмундской "Боруссии". Появление таких футболистов в России — это всегда событие. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, причем в бундестим был далеко не на последних ролях. На данный момент он лучший бомбардир из тех, кто не объявлял о завершении карьеры в сборной, при этом ему всего-то 28 лет. Немец разносторонен — может сыграть на левом фланге в полузащите и в центре нападения. Он техничен и вынослив, но особенно выделяются его тактическая подготовка, поставленный удар и чтение игры. С другой стороны, проблем у него тоже в избытке. В свое время его замучили травмы, из-за чего последние несколько лет он играет неважно. Кроме того, для игрока столь высокого класса у него достаточно скромные навыки ассистента. И пусть вас не смущает голевой пас в его исполнении в финале чемпионата мира — в большинстве случаев Шюррле пробьет сам, нежели сделает передачу партнеру. Конечно, в "Спартаке" рассчитывают, что аренда Шюррле станет для клуба удачной имиджевой историей. По этому случаю пресс-служба "Спартака", ранее не блиставшая креативом, даже сделала небольшой анонсирующий видеоролик под песню Sonne немецкой рок-группы Rammstein. Болельщикам "Спартака" остается надеяться, что набравший форму Шюррле последует примеру героя хита начала 2000-х и своей игрой будет класть соперников на лопатки.

Для глубины состава красно-белые приобрели у "Ростова" 26-летнего полузащитника сборной России Резиуана Мирзова. Вероятнее всего, именно он будет подменять Шюррле на левом фланге полузащиты. Прошлый сезон Мирзов провел в аренде в тульском "Арсенале" и в первом же матче за клуб забил… "Спартаку". Новичок красно-белых очень быстр, любит возиться с мячом, держать на себе по несколько игроков соперника. При этом Мирзова сложно назвать командным игроком, он практически не замечает партнеров и предпочитает все делать сам. По иронии судьбы, Мирзов и Шюррле сейчас не в лучшей форме из-за скомканной предсезонки, так что болельщикам нужно запастись терпением. Красно-белый Джордан На осиротевшую после ухода Зе Луиша и Луиса Адриано позицию форварда приехали 22-летние Эсекьель Понсе из Аргентины и швед Йордан Ларссон — сын известного в прошлом футболиста "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Хенрика Ларссона. Права на Понсе принадлежали итальянской "Роме", за которую он не сыграл ни одного официального матча. В прошлом сезоне его арендовал греческий АЕК, и там дела шли куда лучше: 43 матча во всех турнирах, 21 гол и четыре результативные передачи. Эксперты отмечают, что аргентинец хорош в игре головой, при этом он достаточно быстр и техничен, чтобы в одиночку протащить мяч к чужим воротам. Однако пока дела у Понсе в "Спартаке" идут неважно (4 матча, 0 голов). А в последней игре против "Динамо" он получил прямую красную карточку за грубый фол на вратаре соперника, и теперь ему грозит дисквалификация на несколько встреч.

На эту тему Новичок "Спартака" Йордан Ларссон надеется достигнуть уровня игры своего отца