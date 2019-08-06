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Футбол в России

Два матча пятого тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR

VAR будет использоваться на матчах "Краснодар" - "Рубин" и "Ростов" - "Крылья Советов"

ТАСС, 7 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться в матче пятого тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и казанским "Рубином", а также во встрече "Ростова" и самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Краснодар" - "Рубин" состоится 10 августа в Краснодаре. "Ростов" примет "Крылья Советов" 12 августа.

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VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0). Главный судья Владислав Безбородов использовал систему на девятой минуте матча, приняв решение не назначать пенальти, а чуть позже VAR уже помог армейцам получить право на одиннадцатиметровый удар.

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. В 2017 году VAR использовался на Кубке конфедераций, а годом позже - на чемпионате мира. На данный момент система используется в ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов.

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Российский футбол
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