Два матча пятого тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR

ТАСС, 7 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться в матче пятого тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и казанским "Рубином", а также во встрече "Ростова" и самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0). Главный судья Владислав Безбородов использовал систему на девятой минуте матча, приняв решение не назначать пенальти, а чуть позже VAR уже помог армейцам получить право на одиннадцатиметровый удар.

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. В 2017 году VAR использовался на Кубке конфедераций, а годом позже - на чемпионате мира. На данный момент система используется в ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов.