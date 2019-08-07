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Футбол в России

Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины по футболу еще возможно

Бывший главный тренер сборной России был сторонником и одним из инициаторов создания этого турнира

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

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Газаев был сторонником и одним из инициаторов объединения чемпионатов России и Украины по футболу.

"Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более, что в 2013 году практически все было готово, - сказал Газзаев. - И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола".

"Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может", - добавил он.

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Российский футбол
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