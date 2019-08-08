Бакаев: "Спартак" пропустил два мяча от "Туна" из-за отсутствия концентрации

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" не хватило концентрации в начале второго тайма матча квалификации Лиги Европы со швейцарским "Туном", что привело к двум пропущенным мячам. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

В четверг "Спартак" на выезде выиграл в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы у "Туна" со счетом 3:2. Бакаев стал автором дубля, забив победный мяч. "Пропустили два гола, поскольку соперник побежал вперед, и нам немного не хватило концентрации. Знали, что их сильные стороны навесы. Хорошо, что выиграли, додавили их", - сказал Бакаев.

Матч "Тун" - "Спартак" проходил на синтетическом поле. "Качество поля на нашу игру не повлияло. Нам было все равно, на каком поле играть. Для нас сейчас или все, или ничего - мы были сосредоточены на игре и победили", - подчеркнул футболист.

Полузащитник вспомнил свой победный гол, забитый с передачи Андре Шюррле. "Шюррле подхватил мяч, и мне нужно было открыться хорошо. Хотел перекинуть вратаря, но получилось так, как получилось", - отметил Бакаев.

По словам игрока, сейчас красно-белым не стоит расслабляться. "Выдохнуть мне не можем: у нас через два дня следующая игра, потом ответный матч. Нужна хорошая концентрация. Выдохнем после окончания сезона", - сказал Бакаев.

Ответная встреча состоится 15 августа в Москве на "Открытие-Арене", начало матча - 19:45 мск. "Спартак" 11 августа в Грозном проведет матч пятого тура чемпионата России с "Ахматом".