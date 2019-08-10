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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Польки Войтасик и Коцёлек стали вторыми финалистками ЧЕ по пляжному волейболу

В финале польская пара сыграет против Тины Граудины и Александры Кравченковой из Латвии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польские спортсменки Кинги Войтасик и Катажина Коцёлек стали вторыми финалистками чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В полуфинальном матче польки оказались сильнее швейцарских волейболисток Йоаны Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счетом 18:21, 21:18, 15:8. Ранее в первом полуфинале Тина Граудина и Александра Кравченкова из Латвии обыграли испанок Стейнер Лилиану Фернандес и Эльсу Бакерисо в трех партиях.

Финал и матч за третье место пройдут в субботу позднее.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Среди российских пар лучший результат в женском разряде показали Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, которые выбыли из турнира на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Прошлогодними победительницами чемпионата являются голландки Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.

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