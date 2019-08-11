Итальянская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ между "Краснодаром" и "Порту"

ТАСС, 11 августа. Бригада арбитров из Италии назначена на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.