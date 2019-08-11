Итальянская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ между "Краснодаром" и "Порту"

ТАСС, 11 августа. Бригада арбитров из Италии назначена на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
В первом матче "Краснодар" дома проиграл "Порту" со счетом 0:1.
Главным арбитром матча будет Марко Гуида, его помощниками назначены Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Резервный рефери - Фабио Мареска.
Ответный матч третьего квалификационного раунда между "Краснодаром" и "Порту" пройдет 13 августа в Порту, начало - 22:00 мск.