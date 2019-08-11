{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Итальянская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ между "Краснодаром" и "Порту"

Главным арбитром встречи будет Марко Гуида
Итальянский футбольный арбитр Марко Гуида EPA-EFE/Elisabetta Baracchi
Описание
Итальянский футбольный арбитр Марко Гуида
© EPA-EFE/Elisabetta Baracchi

ТАСС, 11 августа. Бригада арбитров из Италии назначена на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

На эту тему
Дебют не удался. Футболисты "Краснодара" уступили "Порту" в матче квалификации ЛЧ

В первом матче "Краснодар" дома проиграл "Порту" со счетом 0:1.

Главным арбитром матча будет Марко Гуида, его помощниками назначены Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Резервный рефери - Фабио Мареска.

Ответный матч третьего квалификационного раунда между "Краснодаром" и "Порту" пройдет 13 августа в Порту, начало - 22:00 мск.

Футбол в Германии
СМИ: "Бавария" отказалась от покупки футболиста "Манчестер Сити" Сане после его травмы
У 23-летнего нападающего диагностирован разрыв передней крестообразной связки
Читать полностью