Разгром по делу. "Локомотив" уверенно переиграл "Урал в матче пятого тура РПЛ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в матче пятого тура чемпионата России по футболу обыграл екатеринбургский "Урал". Хозяева доминировали весь матч и заслуженно обыграли соперника со счетом 4:0.
В Москву после дождей вернулась теплая погода, и воскресным вечером игру на "РЖД-Арене" посетили более 14 тыс. болельщиков. По традиции "Локомотив" организовал для пришедших на матч широкую развлекательную программу, "гвоздем" которой стал концерт основателя группы "Браво" Евгения Хавтана и коллектива Los Havtanos. Также клуб оригинально поздравил одного из многолетних болельщиков команды с рождением сына, подарив малышу Федору пожизненный абонемент на посещение домашних матчей "Локомотива", красно-зеленые ползунки и набор игрушек.
Перед стартовым свистком технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков вручил игрокам "Локомотива" Маринато Гилерме, Владиславу Игнатьеву, Антону и Алексею Миранчукам призы за попадание в список 33-х лучших футболистов прошлого сезона. На церемонии отсутствовал получивший тяжелую травму Джефферсон Фарфан, который также попал в данный список.
Отсутствие забивного перуанца в матче с "Уралом" не было заметным. "Локомотив" регулярно создавал голевые моменты и к 28-й минуте повел уже 2:0 благодаря точным ударам Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова. По сути, после этого игра была сделана, но красно-зеленые продолжали создавать опасность около ворот Ярослава Годзюра, транжиря один момент за другим.
"Победа не была легкой, просто мы играли очень хорошо. Наверное, нужно было еще реализовывать моменты. Для того, чтобы была такая победа, нужно много работать", - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
"Урал" играл авантюрно
Во втором тайме характер игры не изменился, после всплеска активности гостей железнодорожники добавили и забили еще два гола, авторами которых стали Крыховяк и Алексей Миранчук. Разгром "Урала" поднял "Локомотив" на второе место, красно-зеленые имеют десять очков в активе и отстают от санкт-петербургского "Зенита" на три балла.
Поражение ударило по позициям екатеринбуржцев в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), команда Дмитрия Парфенова с семью очками идет на восьмом месте. В новом сезоне "Урал" сыграл три гостевых встречи и ни разу не смог победить. "Мы не доигрывали эпизоды в этой встрече, первый мяч вообще получился из ничего, до этого у нас были хорошие моменты, мы могли забить, но этот мяч все перевернул. Где-то мы начали играть более авантюрно, больше рисковать, и у нас появились свободные зоны, которые охотно использовал "Локомотив", - заявил Парфенов.
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По мнению генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, победу нельзя назвать легкой. "Урал" - это традиционно неуступчивая команда, хоть мы и чаще побеждали в очных встречах, но каждая игра с уральцами - это бой. Сегодня получилась откровенная и мужская игра. Но нужно работать над реализацией, это бесспорно", - отметил он.
Пока рано говорить, что "Локомотив" вкатился в сезон, заявил ТАСС председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков. "Ребята почувствовали игру, это главное. Мы всегда тяжело играем с "Уралом", и в первые 15 минут ничего не предвещало такого итога, но достаточно быстро забили два гола, жаль, что не все моменты использовали, у нас было еще штук пять как минимум, это чуть расстраивает, потому что в другой игре столько моментов создать не дадут, надо забивать. Когда мы будем все 90 минут играть так, как отрезками сегодня, тогда можно будет сказать, что точно это сделали [вкатились в сезон]", - подчеркнул он.
В следующем туре "Локомотив" 18 августа в гостях сыграет с московским "Динамо", "Урал" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".