Домашнее серебро. Лешуков и Семенов стали вторыми на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходил в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" с 5 по 11 августа.
В финальном матче российские волейболисты со счетом 12:21, 18:21 проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Спортсмены из Норвегии второй раз подряд завоевали титул чемпионов Европы. По словам Семенова, российские волейболисты не смогли ничего противопоставить соперникам в начале первой партии в финале. Семенов стал двукратным серебряным призером чемпионата Европы, в 2016 году он также был вторым в паре с Вячеславом Красильниковым.
"Все ожидали, что игра будет напряженной, но в начале норвежцы переиграли нас по всем статьям. У них сейчас эталон блока, в первой партии было сложно что-то им противопоставить. Во второй партии нашли способы сопротивления, но не сработало, хотя мы и разбирали игры, где побеждали норвежцев. Мы встречаемся с ними второй раз, в этот раз соотношение по счету уже лучше", - отметил Семенов.
"Проделали хорошую работу, но в финале не получилось показать тот волейбол, на который рассчитывали. Но все равно довольны результатом, это домашний турнир, приятно дойти до финала. У норвежцев получалось добавить в игре по ходу матча, у нас - нет. Не очень ясно, с чем это связано, это волейбол", - добавил Лешуков.
Бронзовые награды чемпионата Европы достались австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Пристауцу-Тельсниггу. Матч за третье место не проводился, так как польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую тот получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума.
Всего в мужской сетке сыграли шесть российских дуэтов. Фаворитами турнира считались чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, но дуэт в 1/8 финала турнира уступил Эрмакоре и Пристауцу-Тельсниггу со счетом 13:21, 19:21. Никита Лямин и Тарас Мыськив также завершили борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв Кантору и Лосяку (17:21, 20:22). Остальные российские пары - Максим Худяков и Игорь Величко, Руслан Быканов и Валерий Самодай, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов не сумели преодолеть групповую стадию соревнований.
Победа латвийских волейболисток
В женской части турнира титул чемпионок Европы достался латвийским спортсменкам Тине Граудине и Анастасии Кравченковой. В финале они победили представительниц Польши Кингу Войтасик и Катажину Коцёлек со счетом 22:20, 21:19. Бронзу завоевали испанские спортсменки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо. В матче за третье место испанки переиграли швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре (13:21, 21:15, 21:19).
Участницами турнира стали пять женских дуэтов из России. Главные надежды на успех были связаны с серебряными призерами чемпионата Европы 2015 года Екатериной Бирловой и Евгенией Уколовой. Спортсменки и в этом году показали один лучших результатов среди россиянок, дойдя до 1/8 финала турнира. На этой же стадии завершили борьбу Мария Бочарова и Мария Воронина, которые в конце июня одержали победу на чемпионате Европы для игроков не старше 20 лет.
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина должны были встретиться с Бирловой и Уколовой в стыковой игре за право сыграть в 1/8 финала, но снялись с поединка из-за травмы Холоминой. Спортсменка получила повреждение в заключительном матче группового этапа. Анастасия Фролова и Александра Ганенко в стыковом матче за выход в 1/8 финала уступили Войташик и Коциолек со счетом 26:28, 19:21. Дарья Рудых и Ксения Дабижа не сумели преодолеть групповую стадию турнира.
Всего участниками турнира стали представители 20 стран. В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Турнир проводится с 1993 года, в 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.