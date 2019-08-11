Домашнее серебро. Лешуков и Семенов стали вторыми на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходил в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" с 5 по 11 августа.

В финальном матче российские волейболисты со счетом 12:21, 18:21 проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Спортсмены из Норвегии второй раз подряд завоевали титул чемпионов Европы. По словам Семенова, российские волейболисты не смогли ничего противопоставить соперникам в начале первой партии в финале. Семенов стал двукратным серебряным призером чемпионата Европы, в 2016 году он также был вторым в паре с Вячеславом Красильниковым.

"Все ожидали, что игра будет напряженной, но в начале норвежцы переиграли нас по всем статьям. У них сейчас эталон блока, в первой партии было сложно что-то им противопоставить. Во второй партии нашли способы сопротивления, но не сработало, хотя мы и разбирали игры, где побеждали норвежцев. Мы встречаемся с ними второй раз, в этот раз соотношение по счету уже лучше", - отметил Семенов.

"Проделали хорошую работу, но в финале не получилось показать тот волейбол, на который рассчитывали. Но все равно довольны результатом, это домашний турнир, приятно дойти до финала. У норвежцев получалось добавить в игре по ходу матча, у нас - нет. Не очень ясно, с чем это связано, это волейбол", - добавил Лешуков.