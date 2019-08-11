Сотрудник "Ахмата" уволен после оскорблений судьи в микрофон на матче со "Спартаком"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудник пресс-службы футбольного клуба "Ахмат", выкрикнувший в микрофон на "Ахмат-Арене" оскорбления в адрес главного судьи матча чемпионата России со "Спартаком" Алексея Сухого, уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Матч пятого тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" прошел в Грозном в воскресенье и завершился победой москвичей со счетом 3:1. Во втором тайме после удаления форварда хозяев Аблая Мбенга по стадиону через микрофон прозвучало оскорбление в адрес главного судьи встречи Алексея Сухого.

"Это сделал сотрудник пресс-службы, находившийся в дикторской. По горячим следам дирекция стадиона выяснила обстоятельства. Нам сообщили, что сотрудник уволен", - сообщили в пресс-службе.

Следующий матч "Ахмат" проведет на выезде с "Зенитом" 19 августа.