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Лига чемпионов

"Олимпиакос" обыграл "Истанбул" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Следующим соперником греческого клуба станет победитель противостояния "Порту" - "Краснодар"

ТАСС, 13 августа. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" на своем поле одержал победу над турецким "Истанбулом" со счетом 2:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Рубен Семеду (55-я минута) и Матьё Вальбуэна (78, с пенальти). Первый матч также завершился победой "Олимпиакоса" со счетом 1:0.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" сыграет с победителем противостояния между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".

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Дубль Сулейманова помог "Краснодару" обыграть "Порту" и выйти в раунд плей-офф ЛЧ
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