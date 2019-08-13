"Олимпиакос" обыграл "Истанбул" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 13 августа. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" на своем поле одержал победу над турецким "Истанбулом" со счетом 2:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Рубен Семеду (55-я минута) и Матьё Вальбуэна (78, с пенальти). Первый матч также завершился победой "Олимпиакоса" со счетом 1:0.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" сыграет с победителем противостояния между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".