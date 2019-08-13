Сулейманов: ФК "Краснодар" показал, что главное - вера в себя и старание

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на выезде победил португальский "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей за счет гостевого гола (первый матч - 0:1) вышел в раунд плей-офф, где встретится с греческим "Олимпиакосом". Сулейманов сделал дубль в ворота хозяев.

ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб "Краснодар" показал всем, кто не верил в успех команды, что главное - это вера в себя и старание. Такое мнение футболист краснодарского клуба Магомед-Шапи Сулейманов выразил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Счастлив, передаю привет всем, кто писал, что "Порту" - это приговор для нас, - заявил Сулейманов. - Думаю, теперь все поняли, что неважно, кто твой соперник, главное - вера в себя и старание. При счете 3:0 понимал, что во втором тайме будет тяжело, соперник не опустит руки, будет нервная концовка. После первого пропущенного гола трибуны погнали хозяев вперед, "Порту" забил еще один мяч, но мы отошли назад и выстояли, защита не подвела, благодарю команду за это".

"Надеюсь, мы пройдем "Олимпиакос" и выйдем в групповой этап Лиги чемпионов. Самочувствие сегодня отличное, был полностью готов, поэтому тренер решил выпустить меня в стартовом составе", - добавил 19-летний футболист.

Первый матч с "Олимпиакосом" состоится 21 августа на выезде, ответный - 27 августа в Краснодаре.

После пяти туров "Краснодар" идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в активе десять очков, лидирует петербургский "Зенит" с 13 очками. В шестом туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Тамбовом", игра состоится 18 августа.