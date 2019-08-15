Тренер "Туна" считает, что "Спартак" подтвердил статус фаворита в матчах с его командой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в двух матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна" подтвердил статус фаворита и заслуженно вышел в следующий этап квалификации. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер проигравшей команды Марк Шнайдер.

В четверг "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Тун" в ответном матче третьего отборочного раунда. Первая игра между российской и швейцарской командами завершилась победой москвичей - 3:2.

"Мы очень хорошо начали матч, и гол помог нам в этом, - сказал Шнайдер. - Но потом мы теряли мяч и допустили много ошибок, за что и были наказаны. Все закономерно - "Спартак" был фаворитом, и он идет дальше".

Также главный тренер "Туна" рассказал, как его команда смогла перестроиться с искусственного на натуральный газон и за счет чего ярко провела первые минуты встречи. "Самая большая разница в атмосфере. Они [игроки "Туна"] почувствовали дух европейского футбола. "Спартаку" помогли болельщики, а на каком поле играть, ему без разницы. Таких стадионов в Швейцарии максимум два", - добавил тренер.

На вопрос о том, готовился ли тренерский штаб "Туна" специально сдерживать Зелимхана Бакаева, который оформил дубль в первой встрече, Шнайдер ответил отрицательно. "В составе "Спартака" все квалифицированные футболисты. И вообще, надо было лучше изучать левую ногу Бакаева до игры в Туне. Сегодня же нам удалось его нейтрализовать", - сказал Шнайдер.

Тренер "Туна" отметил российское гостеприимство

Также специалист рассказал, что "Тун" старался активно играть на флангах. "За счет этого мы надеялись обыграть "Спартак", но у нас были моменты по центру, когда наши игроки выходили на ударную позицию. Это была не системная наработка", - признал Шнайдер.

"Гийом Фавр (вратарь "Туна" - прим. ТАСС) ошибался, но я бы не стал его критиковать. Считаю, что команда сыграла достойно. У нее есть характер и, несмотря на поражение, я доволен тем, какое гостеприимство оказали мне и всем представителям "Туна", - резюмировал он.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.