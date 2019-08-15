Цорн: игра "Спартака" настраивает на оптимистичный лад перед матчем РПЛ с ЦСКА

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Игра московского футбольного клуба "Спартак" настраивает на оптимистичный лад перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

В четверг "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и пробился в раунд плей-офф, где сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю".

"Игра "Спартака" настраивает на оптимистичный лад перед дерби с ЦСКА. У нас есть [полузащитник Гус] Тил, у нас есть [нападающий Джордан] Ларссон, которые смогут сыграть", - сказал Цорн.

Матч "Спартак" - ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России пройдет 19 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 20:00 мск.