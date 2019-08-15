Понсе: футболисты "Спартака" шаг за шагом идут к игре, которую хочет видеть тренер

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" постепенно идет к той игре, которую хочет видеть от команды главный тренер Олег Кононов. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Эсекьель Понсе.

В четверг "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы переиграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1 и вышел в раунд-плей-офф. Понсе забил первый мяч красно-белых. Первая встреча в Швейцарии завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Для "Спартака" победа стала третьей подряд во всех турнирах.

"Шаг за шагом мы идем к тому, что хочет видеть от нас тренер и мы сами. Мы прекрасно понимаем, для чего здесь собрались, какие перед нами стоят задачи. Сегодня доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Я считаю, что это только начало пути, все еще впереди", - отметил Понсе.

"Результатом доволен, к сожалению, не смогли с первого тайма начать игру как следует, нам понадобилось время для раскачки. Тем не менее - волевая победа, нельзя не радоваться. Тренер сказал, что во втором тайме нужно играть в свой футбол, получать удовольствие и выигрывать, что мы и постарались сделать", - добавил футболист.

Новички "Спартака" Гус Тил и Джордан Ларссон не могут принять участие в отборочных матчах Лиги Европы из-за того, что заиграны за другие команды (голландский АЗ и шведский "Норрчёпинг"). "С нашим графиком нам нужны все футболисты, у нас много игр. Оба новичка хорошо показали себя, нам не хватает их на этих стадиях Лиги Европы", - сказал Понсе.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.

Понсе недоволен дисквалификацией в чемпионате России

Нападающий недоволен решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал игрока на три матча чемпионата России. Понсе получил прямую красную карточку 3 августа в матче четвертого тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) за удар ногой голкипера бело-голубых Антона Шунина во вратарской площади.

"Решение не обсуждаю. Не сказать, что я им доволен, но оно было принято, и его нужно уважать", - отметил Понсе.

Аргентинский форвард уже отбыл один матч дисквалификации, не приняв участия во встрече четвертого тура с "Ахматом" (3:1). Также форвард пропустит игры с ЦСКА (19 августа) и "Крыльями Советов" (25 августа).