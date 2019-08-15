Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

В четверг состоялось 29 ответных матчей третьего квалификационного раунда турнира. Московский "Спартак" на своем поле обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1 (первый матч - 3:2) и в раунде плей-офф сыграет с португальской "Брагой", которая оказалась сильнее датского "Брондбю" (4:2, 3:1). Первый матч красно-белые проведут на выезде, ответный - дома.

Курс на Португалию. "Спартак" вновь обыграл "Тун" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

Азербайджанский "Нефтчи", на предыдущей стадии обыгравший тульский "Арсенал", пропустил в следующий раунд израильский клуб "Бней Иегуда" (2:2, 1:2), который встретится со шведским "Мальмё", переигравшим боснийский "Зриньски Мостар" (3:0, 0:1). "Млада-Болеслав", в составе которой выступает ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Чехии российский нападающий Николай Комличенко, проиграла румынскому клубу "Стяуа" (0:0, 0:1). Комличенко пропустил ответный матч из-за травмы. Румынская команда встретится с португальской "Виторией", обыгравшей в третьем раунде латвийский "Вентспилс" (3:0, 6:0).

Английский "Вулверхэмптон" одержал две победы над армянским "Пюником", главным тренером которого является россиян Александр Тарханов, с одинаковым счетом 4:0. В раунде плей-офф англичане встретятся с итальянским "Торино", который оказался сильнее белорусского "Шахтера" (5:0, 1:1).

Также в раунде плей-офф состоятся противостояния "Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия), "Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия), "Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция), "Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург), "Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения), "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция), "Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Белоруссия), "Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия), ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр), АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция), "Фейенорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия), "Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина), "Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия), "Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия), АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия).

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 22 августа, ответные - 29 августа, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 30 августа.