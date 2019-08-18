Семин: футболисты "Локомотива" перевернули ход неудачно складывавшейся игры с "Динамо"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" сумели перевернуть ход матча чемпионата России с "Динамо" в свою пользу после неудачного первого тайма. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал в воскресенье главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" в матче шестого тура обыграл "Динамо" на выезде со счетом 2:1, пропустив первым на третьей минуте встречи. Победный мяч был забит в концовке матча.

"В перерыве ребята приняли критику от нас. Они поняли, что мы можем проиграть, так как "Динамо" очень хорошо играло, - сказал Семин. - Во втором тайме у нас группа игроков повела за собой команду. Ребята перевернули игру в свою пользу - это дорогого стоит".

По словам Семина, для успеха тренерскому штабу не пришлось чего-то менять в тактическим плане. "Это чистая психология - футболисты каждый на своей позиции стали лучше играть", - подчеркнул он.

Недавно приобретенный "Локомотивом" форвард Лука Джорджевич вышел на замену вместо Федора Смолова лишь ближе к концу игры. "Федор хорошо действовал, у него пошла игра. Другое дело, что он не забил, но во втором тайме он играл лучше, и не хотелось его менять", - отметил Семин.

"Необходимо быть сконцентрированными с первых минут"

Полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк считает, что игрокам "Локомотива" необходимо быть сконцентрированными в играх с первых минут, чтобы хорошо проводить оба тайма. "Эти три очка очень важны для нас, и мы сейчас еще приблизились к первому месту. Но я не понимаю, почему мы плохо играли в первом тайме. Нужно работать, быть сконцентрированным с первых минут. Мы готовы составить конкуренцию "Зениту", хотим быть на первом месте и биться до конца", - сказал Крыховяк.

По словам футболиста, игра железнодорожников преобразилась после общения в перерыве с Семиным. "Во втором тайме у нас был больше прессинг, больше отбирали мячей", - отметил поляк.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с "Краснодаром" 24 августа.