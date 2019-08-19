Дасаев считает, что "Спартак" будет владеть преимуществом в матче против ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Спартак" будет владеть игровым преимуществом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

Самедов: потери в составах "Спартака" и ЦСКА скажутся на предстоящем дерби

Игра пройдет в понедельник на "Открытие-Арене", начало - 20:00 мск. Под вопросом участие в матче нападающего армейцев Федора Чалова и полузащитника Арнора Сигурдссона, которые получили травмы в игре пятого тура против "Сочи" (0:0).

"Обе команды имеют равные шансы, это же дерби, тут все непредсказуемо. Отсутствие одного-двух футболистов у ЦСКА не сильно скажется на игре команды. Что касается "Спартака", то красно-белые в последних играх выглядели достаточно уверенно, новые футболисты начинают сыгрываться между собой. "Спартак" будет владеть преимуществом в этом матче, ЦСКА будет играть от обороны", - сказал Дасаев.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. ЦСКА идет пятым, имея в активе 10 очков.