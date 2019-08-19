Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму колена в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным "Спартаком". Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В понедельник ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Ефремов был заменен на 22-й минуте из-за травмы, вместо него на поле вышел японец Такума Нисимура.

"Ефремова повезли на снимок. Что-то с коленом", - сказал Гончаренко.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем матче подопечные Гончаренко дома примут грозненский "Ахмат" 25 августа.