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Бокс

Менеджер боксера Федосова подтвердил, что россиянин проведет бой против украинца Усика

Поединок пройдет 12 октября в Чикаго
Александр Усик Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боксер Андрей Федосов подписал контракт на бой против украинца Александра Усика. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

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СМИ: Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против Федосова

В четверг портал Boxingscene сообщил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против Федосова.

"Федосов проведет бой с Усиком 12 октября в Чикаго", - рассказал Вайсфельд.

Усик объявил о переходе в супертяжелый вес в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика. В послужном списке спортсмена 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. На счету Федосова 31 победа (25 нокаутом) и три поражения.

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