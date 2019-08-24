Никитин: разгромное поражение от "Витязя" в Кубке мэра Москвы пойдет ХК ЦСКА на пользу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что разгромное поражение от подмосковного "Витязя" в матче предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы" пойдет на пользу команде перед стартом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение Никитин высказал журналистам.

В субботу ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы проиграл "Витязю" со счетом 0:5.

"Проиграли по делу, сегодня "Витязь" провел хорошую работу. Думаю, что нам это поражение даже на пользу пойдет, мы не питаем иллюзий, что будет легко. Не думаю, что была недооценка, все находятся под нагрузкой, когда проигрываешь, тяжело. Мы изначально не были заряжены на борьбу, а потом уже мотивации не было, "Витязь" заслуженно победил", - отметил Никитин.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров считает, что армейцы создали недостаточно моментов у ворот "Витязя". "Мы уже забыли про чемпионство. Неважно, какой счет, 0:1 или 0:5, будем работать, исправляться, ничего страшного не случилось. Физически пока готовы не на сто процентов, у нас еще есть время, сезон длинный, думаю, что мы будем набирать форму по ходу сезона", - сказал Нестеров.

Кубок мэра Москвы проходит во дворце спорта "Мегаспорт" и завершится 25 августа. ЦСКА в последний день турнира встретится с московским "Динамо". Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и "Авангардом".