Тренер Евсеев: ФК "Уфа" смог победить "Зенит", потому что верил в свои силы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев заявил, что команда смогла победить санкт-петербургский "Зенит" в матче чемпионата России, потому что верила в свои силы. Об этом он сказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Уфа" впервые обыграла "Зенит" в истории противостояний между клубами. Встреча седьмого тура чемпионата России, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:0.

"Эпизоды были, "Зенит" мог забить, но мы вытерпели, потому что верили в свои силы, в то, что где-то нам удача поможет. С "Краснодаром" (в матче второго тура "Краснодар" обыграл "Уфу со счетом 3:2 - прим. ТАСС) мы не дотерпели, но здесь вытерпели", - сказал Евсеев.

"Уфа" одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Уфимская команда, набрав 10 очков, поднялась на девятое место.

В восьмом туре "Уфа" дома встретится с "Оренбургом" 31 августа.