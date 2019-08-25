Генсек Федерации хоккея на траве России отметил прогресс женской сборной по итогам ЧЕ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России Никита Юкляевских положительно оценил игру женской национальной команды на чемпионате Европы в Бельгии, несмотря на негативный результат. Об этом Юкляевских сообщил ТАСС.

В воскресенье сборная России проиграла команде Ирландии в матче турнира за места с 5-го по 8-е и не смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Европы.

"Мы наблюдали за всеми играми, за исключением крупного поражения от голландок (0:14 - прим. ТАСС), девочки старались, показали хороший хоккей, тем более, против команд, которые находятся на более высоких местах в мировом рейтинге, - сказал Юкляевских. - Вылетом из первого дивизиона мы, конечно, недовольны, но мы понимаем, что надо многое сделать. Но я считаю, что в игровом плане прогресс есть".

Также он отметил, что итоги работы главного тренера женской сборной Светланы Ивановой будут подведены на исполкоме. "Пока тяжело оценивать, это не мне решать, - сказал Юкляевских в ответ на вопрос о том, сохранит ли Иванова свой пост. - Это должен определять исполком, заседание которого планируется в сентябре. Но я считаю, что с появлением Ивановой в игре сборной появились позитивные сдвиги, хорошее сочетание молодых и опытных игроков".

В финале чемпионата Европы встретятся сборные Германии и Нидерландов.