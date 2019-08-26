Касаткина сохранила 42-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 26 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 42-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации в понедельник.

Наибольшего прогресса среди представительниц России, находящихся в первой сотне рейтинга, добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на девять позиции и занимающая 84-е место. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, где проиграла первой ракетке турнира Ван Цян.

В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений - белоруска Арина Соболенко опустилась с девятого места на 13-е, американка Мэдисон Киз поднялась на девятую строчку, ее соотечественница Слоан Стивенс - на десятую.

Первое место занимает японка Наоми Осака, второе - австралийка Эшли Барти, третье - чешка Каролина Плишкова.

В понедельник стартует Открытый чемпионат США - четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.

Рейтинг WTA от 26 августа

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606 очков;

2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4492;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4386;

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325;

8 (8). Серена Уильямс (США) - 3935;

9 (10). Мэдисон Киз (США) - 3267;

10 (11). Слоан Стивенс (США) - 3189...

42 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1330;

43 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1273…

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1180…

51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) - 1074…

61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…

63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) - 936...

72 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 864…

84 (93). Анна Блинкова (Россия) - 706;

85 (85). Вера Звонарева (Россия) - 700…

87 (87). Мария Шарапова (Россия) - 696...

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 630.