Касаткина сохранила 42-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 26 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 42-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации в понедельник.
Наибольшего прогресса среди представительниц России, находящихся в первой сотне рейтинга, добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на девять позиции и занимающая 84-е место. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, где проиграла первой ракетке турнира Ван Цян.
В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений - белоруска Арина Соболенко опустилась с девятого места на 13-е, американка Мэдисон Киз поднялась на девятую строчку, ее соотечественница Слоан Стивенс - на десятую.
Первое место занимает японка Наоми Осака, второе - австралийка Эшли Барти, третье - чешка Каролина Плишкова.
В понедельник стартует Открытый чемпионат США - четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.
Рейтинг WTA от 26 августа
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606 очков;
2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4492;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4386;
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325;
8 (8). Серена Уильямс (США) - 3935;
9 (10). Мэдисон Киз (США) - 3267;
10 (11). Слоан Стивенс (США) - 3189...
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1330;
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1273…
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1180…
51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) - 1074…
61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) - 936...
72 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 864…
84 (93). Анна Блинкова (Россия) - 706;
85 (85). Вера Звонарева (Россия) - 700…
87 (87). Мария Шарапова (Россия) - 696...
98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 630.