"Зенит" и "Локомотив" узнают соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. Своих соперников узнают два лучших клуба России по итогам прошлого сезона - "Зенит" и "Локомотив".
В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. 26 участников получили автоматические путевки в главный еврокубковый турнир по итогам сезона-2018/19, еще шесть успешно преодолели квалификацию.
Чемпион России "Зенит" при жеребьевке будет находиться в первой корзине и избежит встречи на групповой стадии с действующими чемпионами пяти ведущих стран: испанской "Барселоной", английским "Манчестер Сити", итальянским "Ювентусом", немецкой "Баварией" и французским ПСЖ. Также петербуржцы на первом этапе турнира не сыграют с клубами, которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы - английскими "Ливерпулем" и "Челси" соответственно.
Во вторую, третью и четвертую корзины команды были распределены согласно клубному рейтингу, который учитывает их выступления в еврокубках за последние пять сезонов. Во второй корзине оказались такие статусные клубы, как испанские "Реал" и "Атлетико", английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Наполи", украинский "Шахтер", португальская "Бенфика" и голландский "Аякс". В третью корзину попали бельгийский "Брюгге", немецкий "Байер", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос", испанская "Валенсия", итальянский "Интер", хорватское "Динамо" и французский "Лион".
Вице-чемпион России "Локомотив" оказался в четвертой корзине. Также в нее были определены бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай", немецкий "Лейпциг", сербская "Црвена Звезда", итальянская "Аталанта", французский "Лилль" и чешская "Славия".
При жеребьевке будет учитываться географический принцип - клубы, представляющие одну страну, не могут оказаться в одной группе. Кроме того, УЕФА продолжает разводить при жеребьевках клубы России и Украины, так что "Зенит" и "Локомотив" не попадут в одну группу с чемпионом Украины "Шахтером".
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Жеребьевка пройдет в "Гримальди-Форуме" в Монако, начало - 19:00 мск. На церемонии также будут объявлены лауреаты прошлого сезона - лучшие футболист и футболистка Европы, лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. На главные призы претендуют защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у женщин - три представительницы "Лиона" Амандин Анри, Люси Бронз и Ада Хегерберг. Лучшим вратарем могут стать Алисон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), защитником - Трент Александер-Арнольд и ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), а также Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), полузащитником - Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") и Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), нападающим - Садио Мане ("Ливерпуль"), а также Месси и Роналду.
Согласно установившейся в прошлом году системе распределения мест в еврокубках, четыре лучшие страны согласно коэффициенту УЕФА (Испания, Германия, Англия и Италия) получили возможность выставить в основной турнир Лиги чемпионов по четыре клуба. Франция и Россия представлены тремя командами, при этом Россия уже потеряла одного представителя - бронзовый призер Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов дважды уступил греческому "Олимпиакосу" (0:4 - на выезде, 1:2 - дома). Несмотря на это, еврокубковая кампания краснодарцев не завершена - они выступят в Лиге Европы начиная с группового турнира.
53 клуба из 54 стран (за исключением Лихтенштейна, который не проводит национальный чемпионат) приняли участие в квалификации, определив в минувшие вторник и среду последних участников групповой стадии. Ими стали "Олимпиакос", загребское "Динамо", "Црвена Звезда", "Славия, "Аякс" и "Брюгге".
Формат группового турнира остался прежним
Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17-18 сентября, 1-2 октября, 22-23 октября, 5-6 ноября, 26-27 ноября и 10-11 декабря. После жеребьевки определится календарь турнира. При этом заранее известно, что два российских клуба, учитывая климатические условия в России в начале декабря, проведут матчи заключительного тура на выезде.
По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, эта стадия стартует 18 февраля 2020 года, а жеребьевка запланирована на 16 декабря. Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе.
Команды, которые в групповом турнире займут третьи места в своих квартетах, продолжат выступления в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка группового турнира второго по значимости еврокубкового турнира также пройдет в Монако, она состоится 30 августа. В основной стадии Лиги Европы - ЦСКА и "Краснодар". К ним может присоединиться московский "Спартак", для этого красно-белым в ответном матче раунда плей-офф квалификации нужно обыграть португальскую "Брагу" (в первом матче российская команда на выезде потерпела поражение со счетом 0:1).
Еще один представитель России, тульский "Арсенал", в дебютном для себя сезоне в еврокубках завершил выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы, дважды проиграв азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде).