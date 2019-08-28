"Зенит" и "Локомотив" узнают соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. Своих соперников узнают два лучших клуба России по итогам прошлого сезона - "Зенит" и "Локомотив". В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. 26 участников получили автоматические путевки в главный еврокубковый турнир по итогам сезона-2018/19, еще шесть успешно преодолели квалификацию.

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Чемпион России "Зенит" при жеребьевке будет находиться в первой корзине и избежит встречи на групповой стадии с действующими чемпионами пяти ведущих стран: испанской "Барселоной", английским "Манчестер Сити", итальянским "Ювентусом", немецкой "Баварией" и французским ПСЖ. Также петербуржцы на первом этапе турнира не сыграют с клубами, которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы - английскими "Ливерпулем" и "Челси" соответственно. Во вторую, третью и четвертую корзины команды были распределены согласно клубному рейтингу, который учитывает их выступления в еврокубках за последние пять сезонов. Во второй корзине оказались такие статусные клубы, как испанские "Реал" и "Атлетико", английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Наполи", украинский "Шахтер", португальская "Бенфика" и голландский "Аякс". В третью корзину попали бельгийский "Брюгге", немецкий "Байер", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос", испанская "Валенсия", итальянский "Интер", хорватское "Динамо" и французский "Лион". Вице-чемпион России "Локомотив" оказался в четвертой корзине. Также в нее были определены бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай", немецкий "Лейпциг", сербская "Црвена Звезда", итальянская "Аталанта", французский "Лилль" и чешская "Славия". При жеребьевке будет учитываться географический принцип - клубы, представляющие одну страну, не могут оказаться в одной группе. Кроме того, УЕФА продолжает разводить при жеребьевках клубы России и Украины, так что "Зенит" и "Локомотив" не попадут в одну группу с чемпионом Украины "Шахтером". УЕФА объявит имя лучшего игрока евросезона-2019/20 Жеребьевка пройдет в "Гримальди-Форуме" в Монако, начало - 19:00 мск. На церемонии также будут объявлены лауреаты прошлого сезона - лучшие футболист и футболистка Европы, лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. На главные призы претендуют защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у женщин - три представительницы "Лиона" Амандин Анри, Люси Бронз и Ада Хегерберг. Лучшим вратарем могут стать Алисон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), защитником - Трент Александер-Арнольд и ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), а также Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), полузащитником - Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") и Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), нападающим - Садио Мане ("Ливерпуль"), а также Месси и Роналду.

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