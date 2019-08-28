Лига Европы ждет. Футболисты "Краснодара" не смогли пробиться в групповой этап ЛЧ

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:2 уступил греческому "Олимпиакосу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Еврокубковая кампания для подопечных Сергея Матвеева не завершилась, теперь команда выступит в групповой стадии Лиги Европы.

Несмотря на разгромное поражение в первом матче со счетом 0:4, Матвеев выражал уверенность в том, что его футболисты еще могут побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. А один из ключевых игроков команды Магомед-Шапи Сулейманов заявлял, что нет в жизни ничего невозможного. Стартовый состав "Краснодара" претерпел некоторые изменения. Неожиданно для многих место в воротах занял Станислав Крицюк, а не Матвей Сафонов. В текущем сезоне 28-летний футболист вышел на поле только один раз, произошло это в шестом туре чемпионата России в игре с "Тамбовом" (2:0). В центре полузащиты вместо Реми Кабелла и Руслана Камболова сыграли Кристоффер Ольссон и Даниил Уткин соответственно. Также Дмитрий Стоцкий заменил Кристиана Рамиреса на позиции левого защитника. Наставнику "Олимпиакоса" Педру Мартиншу пришлось вносить изменения в состав за несколько минут до стартового свистка. На предматчевой разминке травму получил нападающий греческого клуба Мигель Герреро, его место занял Юссеф Эль-Араби. Именно вынужденная замена, как потом выяснилось, сыграла главную роль в успехе "Олимпиакоса", ведь оба мяча на свой счет записал Эль-Араби. Неудача за неудачей Болельщики с первых минут погнали футболистов "Краснодара" вперед. Уже в дебюте матча опасно били по воротам соперника Вандерсон и Маркус Берг - мяч после удара первого пришелся точно в руки вратарю Жозе Са, а выстрел второго оказался неточным. "Олимпиакос" ответил ударом Даниэля Поденсы, но отличную реакцию продемонстрировал Крицюк.

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Стартовый натиск игроков "Краснодара" дал свои плоды на 10-й минуте встречи - Уткин точно пробил в дальний угол ворот соперника и открыл счет. Однако не успели футболисты отпраздновать свой успех, как мяч тут же оказался за спиной Крицюка. Голом отметился Эль-Араби. Неудачи "Краснодара" продолжились на 32-й минуте матча, когда поле из-за повреждения покинул один из ключевых футболистов атаки Сулейманов. Как отметил после игры Матвеев, травма форварда ограничила "Краснодар" в выборе тактики. Наставник также сообщил неприятную новость о том, что молодому футболисту диагностировали сильный ушиб тазовой кости. Солидарен со словами Матвеева был и спортивный директор "Олимпиакоса" Кристиан Карамбё. "Когда его (Сулейманова - прим. ТАСС) сегодня заменили, это явно сказалось на игре "Краснодара" не в лучшую сторону. Конечно, он сможет заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов в ближайшие несколько лет. Уже сейчас футболист очень хорош", - сказал Карамбё. В первом тайме команды больше не смогли отметиться голами. Счет 1:1 говорил о том, что во второй половине встречи "Краснодару" для выхода в групповой этап необходимо было забивать пять мячей. Оставили все силы на поле Однако не успел российский клуб войти в игру, как пропустил второй раз. Уже на 47-й минуте Эль-Араби оформил дубль, замкнув прострел в штрафную площадь с правого фланга. "Краснодар" окончательно поник и практически перестал создавать опасные моменты у ворот Са. Самым активным у хозяев можно было назвать Вандерсона, который зачастую сам пытался обострить ситуацию возле штрафной "Олимпиакоса" за счет своего индивидуального мастерства. На 66-й минуте Матвеев решил увеличить акцент на атаку, выпустив вместо Уткина нападающего Ивана Игнатьева. 20-летний россиянин мог отличиться на 69-й минуте после удара со штрафного, но надежно сыграл вратарь "Олимпиакоса". Ближе к концу встречи было видно, что футболисты "Краснодара" устали. "Ощущение, что игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч. Футболисты отдали инициативу, больше не напрягали оборону соперника, не прессинговали", - сказал бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

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Защитник российской команды Йон Фьолусон после матча заявил, что его партнеры оставили на поле все силы. "Мы сегодня попытались сыграть на максимуме своих возможностей, начали очень хорошо первый тайм, забили быстрый мяч, но потом, видимо, потеряли концентрацию на несколько минут. Этого хватило сопернику, чтобы восстановить равновесие в счете. После нужно было забивать уже гораздо больше мячей, это тяжело как ментально, так и физически", - сказал Фьолусон. Нападающий Берг отметил, что вылет команды из Лиги чемпионов стал большим ударом для всех игроков. "Конечно, это большой удар для нас, но не стоит слишком сильно унывать и придавать поражению огромное значение, ведь сезон только начался. Продолжим биться в других турнирах, мы играем в футбол, нам за это платят, поэтому мы должны оставаться профессионалами", - подчеркнул шведский форвард. "Краснодар" станет великим клубом Поражение "Краснодара" в этом противостоянии можно оправдать отсутствием опыта игры в таких больших турнирах. Помешал команде и плотный график. "Краснодар" в течение 10 дней провел четыре матча. Это отметил и главный тренер команды. "В концовке было видно, что из-за плотного графика нашей команде не хватает сил. Однако хочется поблагодарить болельщиков, которые до последней минуты поддерживали нас", - сказал Матвеев.