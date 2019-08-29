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Кубок мира по баскетболу

Кириленко: российским баскетболистам не надо обольщаться неожиданной победой над испанцами

В товарищеском матче российская команда обыграла испанскую сборную со счетом 74:55
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа сборной России по баскетболу над командой Испании в товарищеском матче стала неожиданностью для всех, но обольщаться результатом не стоит. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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В среду российские баскетболисты провели заключительный товарищеский матч перед Кубком мира. Команда Сергея Базаревича обыграла сборную Испании со счетом 74:55, встреча прошла в китайском Нинбо.

"Думаю, что никто не ожидал, конечно, от нас [победы над испанцами], - сказал Кириленко. - Не надо обольщаться, но и не надо горевать. Абсолютно рабочая атмосфера [в команде], и все играют. Нет одного лидера, а каждый делает свой вклад".

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Первый матч россияне проведут 31 августа против команды Нигерии.

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