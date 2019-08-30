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Футбол в России

Тренер "Зенита" Семак считает чемпионат России по футболу достаточно сильным и зрелищным

Специалист отметил, что матчи турнира проходят в интересной борьбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что игры чемпионата России являются достаточно зрелищными и интересными. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем с московским "Спартаком".

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"Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет 1 сентября в Москве. По итогам квалификации Лиги чемпионов в групповую стадию не смог выйти "Краснодар", тульский "Арсенал" и "Спартак" не сумели пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

"Наши результаты на европейской арене, конечно, далеки от того, что всем хотелось бы, - сказал Семак. - Но это говорит о силе нашего чемпионата на данный момент, к сожалению. Мы находимся не в первой пятерке европейских чемпионатов, которые выделяются на общем фоне. Но что касается интереса нашего чемпионата, мне кажется он достаточно интересен, многие команды сопоставимы по силам, матчи проходят в интересной борьбе, много красивых забитых мячей".

Семак также рассказал, что, несмотря на то, что он в статусе главного тренера "Зенита" пока ни разу не обыгрывал "Спартак", для него это не станет дополнительным стимулом в предстоящей игре. "Нет, это не является дополнительным стимулом. Стимул - это стараться выиграть каждый следующий матч. Что касается матча с отдельно взятым соперником, любая серия кончается и новая начинается, мы должны стараться делать все, чтобы выиграть каждую встречу", - отметил тренер.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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