Без групп жизни и смерти. "Краснодар" и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

МОНАКО, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Жеребьевка группового турнира футбольной Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. Третья и четвертая команды чемпионата России по итогам прошлого сезона, "Краснодар" и ЦСКА, узнали соперников по основной сетке второго по значимости еврокубкового турнира. Жеребьевке предшествовала церемония награждения лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19, им стал бельгийский полузащитник Эден Азар, этим летом перешедший из английского "Челси" в испанский "Реал". В предыдущем розыгрыше турнира 28-летний игрок принял участие в восьми матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Оба результативных удара и один пас пришлись на финальный матч, в котором его команда со счетом 4:1 разгромила английский "Арсенал". В споре за приз он обошел бывшего и нынешнего одноклубников - форварда "Челси" Оливье Жиру и нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, который этим летом также перешел в "Реал".

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"Краснодар", посеянный при жеребьевке во вторую корзину, из числа сильнейших по рейтингу клубов, участвующих в турнире, не мог сыграть только против ЦСКА (клубы из одной страны на этой стадии турнира разводятся) и киевским "Динамо" (по решению исполкома УЕФА команды из России и Украины не могут встретиться в турнирах под эгидой организации). В число потенциальных соперников входили английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянские "Рома" и "Лацио", немецкий "Вольфсбург", турецкий "Бешикташ", португальские "Порту" и "Спортинг", а также швейцарский "Базель". Именно последний и достался команде из столицы Краснодарского края. Также жребий определил в соперники бронзовому призеру чемпионата России испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор". Ни с одной из этих команд "Краснодар" ранее не встречался. При этом статистика матчей против клубов из Испании не в пользу российской команды - из восьми матчей она смогла выиграть только два, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. С турецкими командами история встреч, напротив, положительная - три победы и одна ничья. Против швейцарских клубов краснодарцы еще ни разу не играли в официальных матчах.

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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе отметил, что в этой группе нет лидеров и аутсайдеров, а игры будут сложными и интересными. Называть жеребьевку по горячим следам хорошей или плохой он не стал, сказав, что об этом можно будет говорить после завершения группового турнира. Более оптимистичен нападающий российской команды Ари - он не только спрогнозировал выход команды в плей-офф, но и озвучил более серьезную цель. "Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу", - сказал он ТАСС. Новый розыгрыш группового турнира Лиги Европы "Краснодар" начнет на выезде матчем против "Базеля" 19 сентября (ответная встреча в Краснодаре состоится 28 ноября). Домашние игры с "Хетафе" и "Трабзонспором" пройдут 3 октября и 7 ноября, выездные - 12 декабря и 24 октября. "ЦСКА должен нацеливаться на выход в плей-офф" Московский клуб, завоевавший по итогам прошлого сезона прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы, несмотря на невозможность встречи с командами из первой корзины, мог сыграть с такими соперниками, как голландский ПСВ, шотландский "Селтик" и португальская "Брага", которая дважды переиграла московский "Спартак" (дома - 1:0, на выезде - 2:1) в раунде плей-офф квалификации еврокубка. В итоге армейцам в соперники достался чемпион Болгарии "Лудогорец". Из третьей и четвертой корзин в соперники ЦСКА были определены седьмая команда чемпионата Испании "Эспаньол" и чемпион Венгрии "Ференцварош".

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