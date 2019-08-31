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Бокс

Рябинский: Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри

Россиянин победил по очкам единогласным решением судей
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский ГК МИЦ
Описание
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский
© ГК МИЦ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин расстроился из-за того, что не смог нокаутировать британца Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.

"Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно", - сказал Рябинский.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри - двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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