Рябинский: Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин расстроился из-за того, что не смог нокаутировать британца Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.

"Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно", - сказал Рябинский.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри - двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.