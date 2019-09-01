Пропустивший гол из чужой зоны Юханссон будет защищать ворота ХК ЦСКА в следующем матче

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Ларс Юханссон, который пропустил шайбу в матче с омским "Авангардом" после броска из чужой зоны, будет защищать ворота армейцев и в следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В воскресенье ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ уступил "Авангарду" со счетом 1:3. Победную шайбу защитник омской команды Максим Чудинов забросил броском из своей зоны.

"У Ильи Сорокина [другого вратаря ЦСКА] был очень тяжелый прошлый сезон. У него был другой план подготовки, поэтому мы знали, что Юханссон будет играть первые две игры, - пояснил Никитин. - В жизни все случается, ребята на лавке хотели помочь Юханссону".

"У нас была заряженность на атаку, ребята старались. Голы пропустили не очень игровые, потом было уже тяжело оборону взломать. Думаю, что мы должны через это пройти. В хоккее все решают нюансы, сегодня они были против нас", - добавил главный тренер ЦСКА.

В нынешнем сезоне команды будут играть на трех видах площадки - "европейском" (60 на 30 метров), "финском" (60 на 18 метров) и "североамериканском" (60 на 30 метров). ЦСКА в прошлом сезоне проводил домашние матчи на "европейской" площадке, а с этого сезона играет на "финской". "Я за финский размер площадки, чтобы не переходить [на североамериканский] так резко", - заключил Никитин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 3 сентября примет "Ак Барс".