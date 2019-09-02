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Зимние олимпийские виды спорта

Восстановление СБР не будет обсуждаться на конгрессе Международного союза биатлонистов

Конгресс IBU пройдет в октябре в Мюнхене
Смешанная эстафета по биатлону на играх "Дети Азии — 2019" Андрей Голованов/ТАСС
Описание
Смешанная эстафета по биатлону на играх "Дети Азии — 2019"
© Андрей Голованов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не будет рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) на внеочередном заседании, которое пройдет в октябре в Мюнхене. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе союза.

"Исполком Международного союза биатлонистов не включил вопрос о восстановлении прав СБР в повестку конгресса", - сообщили в пресс-службе.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

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