Российские баскетболисты досрочно вышли во второй групповой раунд Кубка мира

Самым результативным игроком встречи стал центровой команды Южной Кореи Ра Гун А, набравший 19 очков. В составе сборной России по 13 очков набрали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, по 11 очков - Михаил Кулагин и Андрей Зубков. Воронцевич и Никита Курбанов сделали по семь подборов, Семен Антонов - шесть. Курбанов сделал девять результативных передач.

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная России по баскетболу обеспечила себе досрочный выход во второй групповой раунд Кубка мира, переиграв команду Южной Кореи со счетом 87:73 в матче второго тура предварительного этапа. Встречи группы В проходят в китайском Ухане.

И за того парня. Российские баскетболисты с победы стартовали на КМ, несмотря на потери

Ранее в понедельник в другом матче группы В сборная Аргентины переиграла команду Нигерии (94:81) и также обеспечила себе выход во второй групповой раунд. Сборные России и Аргентины одержали по две победы и стали недосягаемы для нигерийцев и южнокорейцев. В первом туре россияне обыграли команду Нигерии (82:77), аргентинцы - команду Южной Кореи (95:69). Во втором групповом раунде россияне и аргентинцы сыграют против команд, которые займут два первых места в группе А, где выступают сборные Китая, Польши, Венесуэлы и Кот-д'Ивуара.

В турнирной таблице группы В после двух туров россияне и аргентинцы набрали по четыре очка, южнокорейские и нигерийские баскетболисты - по два. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная России сыграет против команды Аргентины, сборная Нигерии - против команды Южной Кореи, оба поединка пройдут в среду.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, тогда российские баскетболисты заняли седьмое место. Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще трижды завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970). Команда Южной Кореи в восьмой раз принимает участие в мировом первенстве, в 1970 году она заняла 11-е место (наивысшее достижение).