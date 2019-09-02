Медицинский штаб сборной России помог ФК "Зенит" при прохождении Караваевым медосмотра

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Медицинский штаб сборной России по футболу посодействовал "Зениту" при прохождении защитником голландского "Витесса" Вячеславом Караваевым медосмотра перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

В понедельник Караваев перешел из "Витесса" в "Зенит". Контракт между клубом и 24-летним игроком рассчитан на четыре года.

"По просьбе коллег из ФК "Зенит" сразу после прилета Вячеслава Караваева из Голландии в Москву медицинский штаб сборной России оказал содействие в прохождении игроком комплексного медицинского обследования, - сообщили в пресс-службе. - Завершив его, Караваев прибыл в расположение сборной России в Новогорск, где принял участие в тренировке национальной команды, которая ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Казахстана".

Россиянин перешел в "Витесс" зимой 2018 года, он провел за клуб 65 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач. Караваев является воспитанником ЦСКА, вместе с которым он стал чемпионом России (2014), также он выступал за чешские клубы "Дукла" (Прага), "Яблонец" и "Спарта" (Прага), в сезоне-2016/17 он был признан лучшим игроком "Спарты".

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).