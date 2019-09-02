Первая ракетка мира Осака проиграла Бенчич в четвертом круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Японская теннисистка Наоми Осака проиграла швейцарке Белинде Бенчич в матче четвертого крута Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летней швейцарки. Спортсменки провели четвертый матч друг с другом, Бенчич одержала третью победу (все - в 2019 году). В четвертьфинале Бенчич встретится с Донной Векич (Хорватия).

21-летняя Осака, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), после турнира потеряет лидерство в рейтинге. Первую строчку займет австралийка Эшли Барти, ранее также уступившая в четвертом раунде турнира китаянке Ван Цян.

В прошлом году Осака выиграла Открытый чемпионат США, также на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии (2018) и одна победа на турнире WTA. Бенчич, посеянная на турнире под 13-м номером, является победителем трех турниров WTA, лучшим результатом на турнирах Большого шлема для швейцарки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2014 года.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября.